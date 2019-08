Były reprezentant Polski poprowadzi Wisłę Płock

Będzie to drugi kontrakt Sobolewskiego w Wiśle Płock. Pierwszy podpisał 1 stycznia 1998 roku z Petrochemią, w barwach której występował jako zawodnik. Ta współpraca zakończyła się 30 czerwca 2003 roku. Z niej odszedł do Groclinu Grodzisk Wielkopolski. Teraz ponownie zwiąże się z płockim klubem, tym razem w charakterze trenera.



Lechia w końcu się przełamała. Czerwona kartka dla gwiazdora na ławce Do trzech razy... czytaj dalej » Sobolewski ma znacznie dłuższą listę osiągnięć jako zawodnik, niż jako trener. Dokumenty potwierdzające otrzymanie licencji UEFA Pro otrzymał w maju 2019 roku.



W karierze szkoleniowca był asystentem Dariusza Wdowczyka w Wiśle Kraków, w listopadzie 2016 roku został, wraz z Kazimierzem Kmiecikiem, tymczasowym pierwszym trenerem. Od stycznia 2017 obaj byli asystentami nowego szkoleniowca Kiko Ramireza, a w grudniu tego samego roku ponownie prowadzili drużynę. Przez kolejne pół roku wspomagali pracę Joana Carrillo, a po jego odejściu z klubu w czerwcu 2018 na krótko ponownie objęli funkcje głównych szkoleniowców. Od 18 czerwca Sobolewski, Kmiecik i Mariusz Jop byli asystentami Macieja Stolarczyka.

Zacznie z mistrzem

Zaplanowany na 18 sierpnia na godz. 15.00 mecz z Piastem w Gliwicach będzie pierwszym samodzielnie prowadzonym przez Sobolewskiego meczem w ekstraklasie. Z płocczanami podpisze kontrakt do końca sezonu 2019/2020 z opcją przedłużenia na kolejne 12 miesięcy.



Jego asystentem ma być Mariusz Kondak, który w przeszłości także pracował w Wiśle Kraków, a współpracował między innymi z Chojniczanką Chojnice i niemieckim FSV Mainz.



Kniat i Krzysztof Sobieraj ze sztabu szkoleniowego Ojrzyńskiego odchodzą z klubu