Widzew też zwolnił trenera, choć zajmuje miejsce premiowane awansem

Łódzki klub próbuje odbudować swoją świetność, po tym jak z powodu gigantycznych problemów finansowych w 2014 wylądował w IV lidze. W ciągu trzech lat wywalczył dwa awanse. Trzeci miał wywalczyć pod wodzą Mroczkowskiego.

Na osiem kolejek przed końcem łódzka drużyna zajmuje trzecie, premiowane awansem miejsce z czterema punktami straty do prowadzącego Radomiaka Radom. W ostatnich meczach spisuje się jednak znacznie słabiej niż na początku sezonu. W jedenastu spotkaniach wywalczyła jedenaście punktów.

Za słabe wyniki

"Po 15 kolejkach drużyna była liderem z 11 punktami przewagi nad czwartym miejscem (trzy kluby awansują). Od tej pory wygrała tylko raz, a pięć ostatnich spotkań zremisowała. Spadła na trzecie miejsce, a przewaga nad czwartym zespołem zmalała do dwóch punktów" - przypomniano na oficjalnej stronie Widzewa, jasno zaznaczając, że to słabe wyniki były przyczyną rozstania się ze szkoleniowcem.

"Zarząd Widzewa uznał, że dalsza praca trenera Mroczkowskiego z drużyną nie gwarantuje zrealizowania celu, czyli awansu do I ligi" - dodano.

Dla Mroczkowskiego było to drugie podejście do Widzewa. Wcześniej prowadził go w 2011-2013, gdy łodzianie występowali w ekstraklasie. Nazwisko jego następcy nie zostało jeszcze ogłoszone. Jak informują media, głównym kandydatem do przejęcia funkcji trenera jest Jacek Paszulewicz.

Kolejny zwolniony

Mroczkowski dołączył do, i tak licznego już, grona szkoleniowców uznanych klubów, którzy w ostatnim czasie pożegnali się ze stanowiskiem. Tylko w poprzednim tygodni trenerów zwalniała Legia Warszawa (Ricardo Sa Pinto), Lech Poznań (Adam Nawałka), Arka Gdynia (Zbigniew Smółka) czy Wisła Płock (Kibu Vicuna).