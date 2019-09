Poważna kontuzja Radosława Majewskiego. "Czas na podjęcie najlepszej decyzji"

19.03 | - Jeżeli chodzi o mnie to dobrze się czuję, jestem w formie. Przyjechałem podbudowany dobrymi występami w Nottingham Forest, ale jeżeli chodzi o kadrę to potrzebuję jeszcze kilka dni. Z chłopakami się znam, ale wiadomo, że czym dłużej się razem przebywa tym lepiej się innych poznaje. Do tej pory mieliśmy tylko dwa treningi, więc ciężko coś więcej powiedzieć - twierdzi Radosław Majewski

15. gol Przybyłki w MLS. Polak w czołówce najskuteczniejszych Kacper Przybyłko... czytaj dalej » Wychowanek Znicza Pruszków doznał urazu kolana podczas środowego treningu, gdy zderzył się z kolegą z drużyny Dylanem McGowanem.

W oczekiwaniu na diagnozę

Po wstępnych badaniach istnieje podejrzenie urazu więzadła przedniego i więzadła przyśrodkowego.

Sztab medyczny australijskiego klubu będzie monitorował sytuację, by postawić ostateczną diagnozę i wdrożyć harmonogram rehabilitacji.

"Chciałbym powiedzieć, że już wkrótce będzie dobrze, ale na to jest jeszcze za wcześnie. Nie ma przeszkód nie do pokonania. Jestem pozytywnie nastawiony do tego, co mnie czeka. Teraz czas na podjęcie najlepszej decyzji, dzięki której jak najszybciej wrócę na boisko" – napisał na Facebooku Majewski.









Bez debiutu w lidze

13 czerwca Majewski podpisał z Western Sydney Wanderers roczny kontrakt. W tamtejszej A-League jeszcze nie zadebiutował. Zdążył natomiast rozegrać trzy mecze i strzelić jednego gola w krajowym pucharze.

Poprzedni sezon 9-krotny reprezentant Polski spędził w Pogoni Szczecin. Wcześniej przez dwa lata był piłkarzem Lecha Poznań.