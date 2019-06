Radosław Majewski zagra w Australii. "To była propozycja nie do odrzucenia"

Przepaść w zarobkach piłkarek i piłkarzy. Premie za mundial kolejnym dowodem Trwające we... czytaj dalej » W ekipie Portowców "Maja" był wyróżniającą się postacią. W 36 meczach ligowych zdobył osiem bramek i zanotował dziewięć asyst. Z klubem obowiązywała go jeszcze roczna umowa, ale udało się ją rozwiązać za porozumieniem stron. A to praktycznie niespotykana sytuacja.

Podziękowania dla klubu

- Cieszę się i bardzo szanuję to, że klub nie robił mi przeszkód. Wystąpiłem z prośbą o rozwiązanie kontraktu, gdyż transfer gotówkowy w tym przypadku niestety nie wchodził w grę. Doceniam to, że włodarze klubu i sztab szkoleniowy zrozumieli moją sytuację i pozwolili mi odejść. W życiu każdego człowieka może pojawić się oferta "nie do odrzucenia" - powiedział Majewski. - I nie chodzi tutaj wyłącznie o finanse, ale też o wyzwanie, możliwość poznania świata czy przeżycia przygody. Mam świadomość, że w moim piłkarskim życiu prawdopodobnie to ostatni moment na taki krok. Dlatego też zdecydowałem się go zrobić – dodał pomocnik.

Gotowy na nowe wyzwania

W występującej w Hyundai A-League ekipie Western Sydney Wanderers FC trenerem Majewskiego będzie Niemiec Markus Babbel, były obrońca m.in. Liverpoolu i Bayernu Monachium.

- Nie mogę doczekać się przyjazdu do Australii. Słyszałem wiele dobrych rzeczy o Western Sydney Wanderers. Rozmawiałem ze szkoleniowcem i jestem bardzo podekscytowany tym, jak pracuje. Bardzo się cieszę na nowe wyzwania – dodał wychowanek Znicza Pruszków.

To właśnie w podwarszawskim klubie rozpoczynał seniorską karierę. W 2006 roku przeszedł do Dyskobolii Grodzisk Wielkopolski. Stamtąd trafił do Polonii Warszawa, potem reprezentował barwy Nottingham Forest. W Championship łącznie występował aż sześć lat, w międzyczasie wypożyczony był do Huddersfield Town. W 2015 roku został zawodnikiem greckiego zespołu PAE Weria. Sezony 2016/17 oraz 2017/18 spędził w Lechu Poznań.

W przeszłości grał w reprezentacji Polski.