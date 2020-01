Miliony za bramkarza Legii. Transfer potwierdzony

Były selekcjoner reprezentacji Hiszpanii Robert Moreno został nowym trenerem AS Monaco. Hiszpan na tym stanowisku zastąpił Leonardo Jardima. 42-latek podpisał kontrakt do 30 czerwca 2022 roku. Po 18 spotkaniach Monaco zajmuje 7. miejsce w tabeli Ligue 1 z dorobkiem 28 punktów. Pierwsze PSG ma 45 punktów.

"AS Monaco z przyjemnością ogłasza podpisanie kontraktu z Radosławem Majeckim z Legii Warszawa. 20-letni bramkarz związał się z klubem do czerwca 2024 roku i będzie na wypożyczeniu w Legii Warszawa do końca tego sezonu" - napisano na oficjalnej stronie internetowej AS Monaco, którego piłkarzem jest także Kamil Glik.



Carlitos znalazł klub, ale długo poczeka na debiut Od końca grudnia... czytaj dalej » O przejściu polskiego bramkarza do Księstwa pisano w mediach już od jakiegoś czasu. Opuścił on zgrupowanie Legii w tureckim Belek, aby porozumieć się z działaczami Monaco.

Kwoty transferu nie podano do publicznej wiadomości. Szacuje się jednak, że może być ona rekordowa w historii polskiej ekstraklasy.

Do czerwca w Legii

- Cieszę się, że dołączyłem do AS Monaco, wielkiego klubu francuskiej ekstraklasy. Zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby jak najlepiej zakończyć ten sezon z Legią Warszawa zanim rozpocznę kolejną przygodę - powiedział Majecki.

Nieoficjalnie najdrożej dotychczas sprzedanym piłkarzem z polskiej ekstraklasy był Jan Bednarek, który w 2017 roku trafił z Lecha Poznań do Southampton za około 6,5 mln euro.