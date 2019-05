Taniec i śpiew w szatni Liverpoolu. Piłkarze nie dowierzali

We wtorek Liverpool podejmie na Anfield Bayern Monachium w pierwszym meczu 1/8 finału Ligi Mistrzów. - Czeka nas trudne zadanie - powiedział zawodnik The Reds Jordan Henderson. Spotkanie rozpocznie się o godzinie 21.

Odrobić trzybramkową lub większą stratę w Lidze Mistrzów do wtorku udało się tylko trzem drużynom. Deportivo La Coruna (w sezonie 2003/04), Barcelonie (w sezonach 2016/17 i 17/18) oraz Romie (w sezonie 2017/18), w starciu z... Dumą Katalonii.

We wtorek cudu dokonała drużyna Juergena Kloppa. W ubiegłym tygodniu przegrała na Camp Nou 0:3, a w rewanżu przed własną publicznością zwyciężyła 4:0 i zagra w finale.

Rozśpiewane trybuny, rozśpiewana szatnia

Po końcowym gwizdku na Anfield zapanowała istna euforia. Najpierw piłkarze i cały sztab szkoleniowy odśpiewali przed słynną trybuną The Kop z kibicami hymn Liverpoolu "You will never walk alone". Źródło: PAP/EPA/NEIL HALL Rozśpiewane Anfield po meczu

Potem radość przeniosła się do szatni. Tam dominowała głośna muzyka. Trent Alexander-Arnold, który wykorzystał przy decydującym o awansie golu bierność Dumy Katalonii, siedział i długo trzymał się za głowę. Nie mógł uwierzyć w to, co się stało. Podobnie jak kontuzjowani i poza składem w tym meczu Mohamed Salah i Roberto Firmino.

Ten pierwszy paradował w koszulce z napisem: "Nigdy się nie poddawaj". Słowa te idealnie obrazują to, jak wyglądał rewanż.

Najbardziej rozśpiewani i roztańczeni w szatni byli rezerwowi Dejan Lovren oraz Rhian Brewster. To była z pewnością bardzo długa noc w dzielnicy Merseyside.







Inside the dressing room at full-time with our Reds... pic.twitter.com/n8BePcDHfY — Liverpool FC (@LFC) May 7, 2019

W środowy wieczór The Reds usiądą wygodnie przed telewizorem i obejrzą, kogo przydzieli im los w finale. Bliżej gry jest Aja, który w pierwszym meczu półfinałowym wygrał w Londynie z Tottenhamem 1:0.

Liverpool - Barcelona 4:0 (1:0)

Divock Origi (7, 79), Georginio Wijnaldum (54, 56).



Sędzia: Cuneyt Cakir (Turcja)

Pierwszy mecz: 3:0 dla Barcelony. Awans: Liverpool.



Liverpool: Alisson Becker - Trent Alexander-Arnold, Joel Matip, Virgil van Dijk, Andrew Robertson (46. Georginio Wijnaldum) - Jordan Henderson, Fabinho, James Milner - Xherdan Shaqiri (90. Daniel Sturridge), Sadio Mane, Divock Origi (85. Joe Gomez).

Barcelona: Marc-Andre ter Stegen - Sergi Roberto, Gerard Pique, Clement Lenglet, Jordi Alba - Arturo Vidal (75. Arthur), Sergio Busquets, Ivan Rakitic (80. Malcom) - Lionel Messi, Luis Suarez, Philippe Coutinho (60. Nelson Semedo).