Widzew Łodź rozbity na inaugurację I ligi

Widzew Łódź z problemami awansował do I ligi

13 osób zostało zatrzymanych po zamieszkach na murawie stadionu Widzewa Łódź, do których doszło po przegranym przez Widzew meczu ze Zniczem Pruszków. Wszystkie usłyszały już zarzuty. Policja wciąż poszukuje kolejnych pseudokibiców, którzy brali udział w bójce na murawie.

Albańczyk trenerem Widzewa. "Dobi One Kenobi" Nowym trenerem... czytaj dalej » Stwierdzenie "miłe złego początki" idealnie pasuje do sobotniego występu beniaminka z Łodzi. W 5. minucie prowadzenie Widzewowi dał niezawodny Marcin Robak i łodzianie do przerwy utrzymali korzystny wynik. Po zmianie stron wszystko się jednak posypało w grze podopiecznych trenera Enkeleida Dobiego.

Nowy piłkarz, nowa jakość

Z kolei szkoleniowiec Radomiaka Dariusz Banasik trafił w dziesiątkę, wprowadzając w przerwie na murawę Karola Angielskiego. Były napastnik Wisły Płock tuż po wejściu na murawę strzelił wyrównującego gola.

Błędy w defensywie Widzewa sprawiły, że gospodarze szybko objęli prowadzenie po bramce zdobytej głową przez Karola Podlińskiego. W 72. minucie Leandro Rossi strzelił gola na 3:1, a wynik spotkania w doliczonym czasie gry ustalił Miłosz Kozak.

Oba zespoły mają odmienne cele na rozpoczęty sezon I ligi. Radomiak awans do ekstraklasy przegrał po barażach z Wartą Poznań i teraz ponowine będzie chciał powalczyć o miejsce w elicie. Widzew postara się utrzymać na zapleczu ekstraklasy, w której po raz ostatni rywalizował w sezonie 2013/14.

Radomiak Radom - Widzew Łódź 4:1 (0:1)

Bramki: 0:1 Marcin Robak (4), 1:1 Karol Angielski (46), 2:1 Karol Podliński (50-głową), 3:1 Leandro Rossi (73), 4:1 Miłosz Kozak (90+3).

Żółta kartka - Widzew Łódź: Bartłomiej Poczobut, Marcin Robak, Henrik Ojamaa.

Sędzia: Tomasz Marciniak (Płock). Mecz rozegrano w Pruszkowie.