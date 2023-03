Legia podtrzymała zwycięską serię

Fenomenalny gol Lukasa Podolskiego w ekstraklasie Gdy latem 2021... czytaj dalej » 2023 rok jest zdecydowanie udanym w wykonaniu warszawian. Nie przegrali jak dotąd meczu ligowego, co więcej - tylko dwa razy stracili punkty. Zaś jeśli liczyć Puchar Polski, przed wyjazdem do Radomia byli w trakcie trzymeczowej zwycięskiej serii.

Serii, którą tylko przedłużyli. Legia znów nie musiała grać wielkiego meczu, aby zgarnąć pełną pulę. Wystarczyła skuteczność i górowanie nad rywalem w najważniejszych momentach.

Takich jak ten z doliczonego czasu gry pierwszej połowy, gdy Mike Cestor zagrał we własnym polu karnym ręką, a z jednego z najłatwiejszych stałych fragmentów gry pożytek zrobił Josue.

Ważne momenty kreował także trener Kosta Runjaic. To on w 72. minucie wpuścił na boisko rezerwowego Macieja Rosłka, który już niecałą minutę później znalazł się w odpowiednim miejscu i wykończył efektowny rajd Pawła Wszołka, trafiając właściwie do pustej bramki.

Tym samym warszawianie nie odpuszczają mistrzowskiego wyścigu. Gdyby Raków był mniej regularny, zapewne byliby już o krok od pierwszego miejsca. A tak na dziewięć kolejek przed końcem tracą do lidera sześć punktów, a na dodatek ekipa z Częstochowy w ten weekend swój mecz dopiero zagra. W Warszawie walki o mistrzostwo nikt jednak łatwo nie zamierza odpuszczać.

25. kolejka PKO BP Ekstraklasy

Piątek:

Górnik Zabrze - Wisła Płock 3:2

Radomiak Radom - Legia Warszawa 0:2

Sobota:

Śląsk Wrocław - Stal Mielec godz. 12:30

Jagiellonia Białystok - Zagłębie Lubin godz. 15:00

Pogoń Szczecin - Korona Kielce godz. 17:30

Raków Częstochowa - Cracovia godz. 20:00

Niedziela:

Warta Poznań - Lechia Gdańsk godz. 12:30

Miedź Legnica - Piast Gliwice godz. 15:00

Widzew Łódź - Lech Poznań godz. 17:00