Czwarty z rzędu remis Radomiaka. Jagiellonia wróciła z dalekiej podróży

Białostoczanie w poprzedniej kolejce przerwali serię pięciu kolejnych meczów bez zwycięstwa (trzy remisy i dwie porażki), w samej końcówce zdobywając bramki dające pełną pulę w spotkaniu z Zagłębiem Lubin. Dzięki temu oddalili się od strefy spadkowej, ale w żadnym wypadku nie mogli się czuć jeszcze pewni utrzymania.

Z kolei beniaminek, który trzy poprzednie spotkania zremisował, walczył o czwarte miejsce, które (po odpadnięciu Legii Warszawa w półfinale Pucharu Polski) dawało kwalifikację do eliminacji Ligi Konferencji UEFA. W przypadku zwycięstwa w poniedziałek zespół z Radomia traciłby do czwartej Lechii tylko punkt.

Krótka radość Radomiaka, "Jagę" uratował piękny gol

Od początku meczu aż do 37. minuty wiało nudą. Wtedy napastnik Jagiellonii Marc Gual znalazł się oko w oko z Filipem Majchrowiczem, przerzucił nad nim piłkę, ale następnie miał problem z jej opanowaniem i obrońcy zdołali zablokować jego uderzenie.

Na przerwę piłkarze obu zespołów - choć nic tego nie zapowiadało - schodzili przy prowadzeniu radomian. W 44. minucie Daniel Łukasik dośrodkował płasko z rzutu rożnego, sprytnie przedłużył to zagranie Maurides, piłkę odbił jeszcze jeden z obrońców, a zamykający akcję Dawid Abramowicz soczystym uderzeniem nie dał szans Zlatanowi Alomeroviciowi.



W 60. minucie gospodarze zdobyli drugiego gola. Po wrzucie z autu i zagraniu Mauridesa, partner Brazylijczyka z ataku - Karol Angielski - popisał się precyzyjnym strzałem z 14 metrów, a piłka po odbiciu się od słupka zatrzymała się w siatce. To 13. gol tego zawodnika w sezonie.



Z dwubramkowej przewagi beniaminek cieszył się tylko półtorej minuty. Po podaniu z lewej strony boiska rezerwowego Bartłomieja Wdowika piłkę wślizgiem zaatakował Diego Carioca, a że nie popisał się Majchrowicz, to ta wpadła do bramki.



Senny do tej pory mecz nabrał rumieńców, a pięć minut później było już 2:2. Sprzed pola karnego na potężne uderzenie zdecydował się Gual, piłka odbiła się od poprzeczki i choć wyszła w pole, to wcześniej przekroczyła linię bramkową i sędzia wskazał na środek boiska.



Kolejka pięknych goli Nie do obrony huknął Marc Gual @Jagiellonia1920 wróciła do gry!



https://t.co/LgPhqB7URSpic.twitter.com/QAhgsWLV4v — CANAL+ SPORT (@CANALPLUS_SPORT) April 11, 2022





Kontrowersja w końcówce

W doliczonym czasie gry arbiter skorzystał z analizy zapisu wideo, czy nadepnięcie przez Majchrowicza na stopę Romanczuka przy interwencji nie kwalifikowało się na podyktowanie rzutu karnego, ale skończyło się na strachu i nerwowym oczekiwaniu gospodarzy.



Radomiak zremisował po raz czwarty z rzędu, a Jagiellonia utrzymała dość bezpieczną, sześciopunktową przewagę nad strefą spadkową.

Radomiak Radom - Jagiellonia Białystok 2:2 (1:0)

Dawid Abramowicz (44), Karol Angielski (60) - Diego Carioca (62), Marc Gual (67)



Żółta kartka - Jagiellonia: Michał Pazdan, Taras Romanczuk.



Sędzia: Tomasz Musiał (Kraków). Widzów: 3 599.



Radomiak: Filip Majchrowicz - Luizao, Goncalo Silva, Raphael Rossi, Dawid Abramowicz - Leandro (82. Mario Rondon), Daniel Łukasik (82. Tiago Matos), Filipe Nascimento (86. Thabo Cele), Luis Machado (68. Jo Santos) - Karol Angielski, Maurides (86. Dominik Sokół).



Jagiellonia: Zlatan Alomerovic - Paweł Olszewski (63. Andrzej Trubeha), Michał Pazdan, Bogdan Tiru, Bojan Nastic - Przemysław Mystkowski (46. Bartosz Bida), Miłosz Matysik, Taras Romanczuk, Karol Struski (46. Bartłomiej Wdowik), Diego Carioca - Marc Gual.