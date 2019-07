Klub go nie chce, żona walczy z rakiem. "Budzę się, mając nadzieję, że to tylko koszmar"

Nainggolan przeniósł się do Interu Mediolan latem ubiegłego roku. Na jego transfer bardzo nalegał ówczesny szkoleniowiec Luciano Spalletti. Poza boiskiem zawodnik nie zawsze zachowywał się odpowiedzialnie – kilka razy był widziany na imprezach na dzień przed meczem, spóźniał się na treningi i musiał zapłacić kilka kar finansowych. Jednak mało kto sądził, że nie znajdzie się dla niego miejsce w zespole budowanym przez Contego.

Jeszcze większy cios spotkał piłkarza miesiąc temu, o czym dopiero teraz poinformowała jego żona, Claudia. Kobieta, która jest w związku małżeńskim z Nainggolanem od 2011 roku, wyznała, że walczy z nowotworem.

"Żyję w koszmarze"

"To już miesiąc, odkąd budzę się codziennie rano, mając nadzieję, że to tylko koszmar. Budzę się od miesiąca i zaczynam zdawać sobie sprawę, że żyję w koszmarze. Miałam nadzieję, że ten dzień nadejdzie tak późno, jak to możliwe, ale tak się nie stało. Kolejne dni uciekają, podobnie jak moja radość…" – napisała.

"Od dziś zaczynam nowy rozdział w moim życiu…. Chemioterapię. Kto by pomyślał, że Claudia kiedykolwiek będzie bała się rozpocząć nowy dzień… strach to rzecz niepojęta. To, co mogę powiedzieć, po morzu wylanych łez, to jedynie to, że przyszedł czas na walkę z tą groźną bestią" – podkreśliła.

"Dziękuję z całego serca mojej rodzinie i przyjaciołom, którzy pomogli mi odprężyć się przez ostatni miesiąc w najlepszy możliwy sposób oraz za to, że dali mi siłę i pozytywną energię niezbędną do tego, by zmierzyć się z tym wszystkim… ale ponad wszystko byli w stanie wytrzymać moje zmiany nastroju (z dużą dozą cierpliwości). Życzę powodzenia wszystkim, którzy przeżywają ten sam koszmar. Nigdy nie traćcie uśmiechu" – zakończyła.

Nie podała, z jaką konkretnie chorobą walczy.



Chce zostać we Włoszech

Nainggolan dowiedział się, że może szukać sobie nowego pracodawcy zaledwie kilka dni temu. Dyrektor generalny Nerazzurrich Giuseppe Marotta powiedział o tym wprost podczas konferencji prasowej, na której klub zrezygnował również z usług włoskiego napastnika Mauro Icardiego. Belg miał nadzieję, że zdoła przekonać nowego szkoleniowca do swojej osoby, ale nie ma takiego tematu – Conte zaakceptował decyzję klubu.

- Z całym szacunkiem do Mauro Icardiego i Radji Nainggolana, ale wiedzą bardzo dobrze, że nie widnieją w naszych planach. Kiedy tworzysz coś nowego, to potrzebujesz piłkarzy o odpowiednim profilu. Rozmawialiśmy z nimi, respektujemy ich kontrakty, ale wyjaśniliśmy stanowisko klubu. To była bardzo bolesna decyzja, ale musieliśmy ją podjąć - powiedział Marotta.

- Klub miał czas, by przyjrzeć się całej sytuacji i podjął decyzję. Ja tylko ją zaakceptowałem, bo klub i szkoleniowiec powinni współpracować i mieć wspólne zdanie - dodał trener Conte.

Zdaniem włoskich mediów były pomocnik AS Roma odrzucił już ofertę Galatasaray. Na ten moment w grę wchodzi jeszcze transfer do jednego z chińskich klubów, ale w obecnej sytuacji Nainggolan najchętniej zostałby we Włoszech.