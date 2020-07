Kibice oburzeni zdjęciem swojego piłkarza. "Nie ma usprawiedliwienia dla mojej niedojrzałości"

Do sytuacji doszło w Cardiff. Walijczyk miał na sobie koszulkę z nazwiskiem Jadona Sancho, z którym kiedyś trenował w młodzieżowej akademii Manchesteru City. Jak tłumaczył, dostał ją w prezencie od Anglika.

You know you’ve reached excellence when the greatest talent of your fiercest rival wears your kit #MatonDOpic.twitter.com/1EgqeqCIK1 — BorussiaPassion (@BorussiaPassion) July 14, 2020

Po tym, jak zdjęcie obiegło sieć, rozpętała się burza. Niezadowoleni byli oczywiście fani Schalke.

Sprawą zajął się dyrektor sportowy niemieckiego klubu.

- Wyjaśniłem mu, co sądzimy o tak pochopnym zachowaniu. Mimo że ma zaledwie 19 lat, to nie powinien tak postępować. Teraz powinien przeprosić za taki ruch - mówił w wywiadzie dla "Kickera" Jochen Schneider.

Odpowiedź Walijczyka

Gwiazdor Borussii wywołał zamieszanie w pubie. "Niektórzy wchodzili na stół, przy którym siedział" Znów głośno o... czytaj dalej » Matondo po rozmowie z przedstawicielami S04 przemyślał swoje zachowanie i zamieścił obszerny post na swoim profilu na Twitterze.

"Zrobiłem to, nie myśląc o konsekwencjach i tym, jak zdenerwowałbym wielu ludzi. Nie ma usprawiedliwienia dla mojej niedojrzałości. Jedynym powodem, dla którego założyłem koszulkę była osoba mojego bliskiego przyjaciela Jadona Sancho, a nie barwy klubowe z Dortmundu" - czytamy.

"Chciałem wszystkich bardzo przeprosić. Mogę jedynie obiecać wszystkim, że w stu procentach jestem oddany Schalke i zawsze dam z siebie wszystko, kiedy reprezentuję barwy tego zespołu, aby udowodnić, jak bardzo kocham ten klub. Rabbi" - dodał.

W zakończonym sezonie Bundesligi w 20 występach dla klubu z Veltins Arena zdobył 2 bramki.