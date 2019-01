Schalke idzie drogą Borussii. Chce wyrwać wielki talent Guardioli

Guardiola ma prowadzić City do 2021 roku

Coś złego dzieje się z zespołem prowadzonym przez hiszpańskiego menedżera. W poprzednim sezonie Pep Guardiola i jego Manchester City w cuglach zdobyli mistrzostwo Anglii. Teraz drużyna przegrała sensacyjnie kolejny mecz. W środę w 19. kolejce Premier League na wyjeździe lepsi okazali się zawodnicy Leicester City. - Brakuje nam pewności siebie. To musi wrócić - mówi były trener m.in. FC Barcelona.

- Jestem po jego stronie. My, menedżerowie, musimy się wspierać, bo w gruncie rzeczy jesteśmy bardzo samotni - tak Pep Guardiola na konferencji prasowej skomentował zwolnienie Jose Mourinho przez Manchester United.

Wszyscy sympatycy Manchesteru City mogą odetchnąć. Pep Guardiola, który poprowadził drużynę z Etihad Stadium do tytułu mistrzowskiego, zdecydował się zostać w klubie do 2021 roku.

Kamień z serca w City. Guardiola przedłużył do 2021 roku

W Manchesterze City nigdy nie żałują pieniędzy na transfery. Szejkowie rządzący klubem z Etihad wydają pieniądze w bardzo łatwy sposób, spełniając niemal wszystkie życzenia menedżera Pepa Guardioli. Klub inwestuje również w akademię. I zaczyna na niej zarabiać.

Jeden z najszybszych

Jak poinformował dziennik "The Times", Rabbi Matondo opuści Manchester City i przeniesie się do Schalke 04. Osiemnastoletni napastnik nie zadebiutował w dorosłej drużynie The Citizens, ale klub z Gelsenkirchen i tak postanowił w niego zainwestować. Anglik ma kosztować ponad jedenaście milionów funtów.

Morata uwolnił się od Chelsea. Będzie grał w Madrycie Alvaro Morata... czytaj dalej » Matondo na Wyspach ma opinię jednego z najbardziej utalentowanych i najszybszych piłkarzy akademii City. W tym sezonie grał w zespole do lat 23. W 21 spotkaniach strzelił dziewięć goli i zanotował sześć asyst.

Nie pierwszy taki przypadek

W tym sezonie w barwach Borussii Dortmund eksplodował talent Jadona Sancho, który trafił tam z Manchesteru City. Młodzieżowy reprezentant w Anglii dopiero w marcu skończy dziewiętnaście lat, a jesień w Bundeslidze sprawiła, że jest wart około siedemdziesiąt milionów euro.

Tymczasem klub z niebieskiej części Manchesteru oddał go bez żalu za pięć milionów. W dorosłej drużynie Manchesteru nie zadebiutował, a w BVB zagrał już 26 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Efekt? Siedem goli, trzynaście asyst i wielki wpływ na efektowną grę całej drużyny.