Siedem miesięcy i same katastrofy. FC Barcelona zwolniła trenera

"Messi wyraził chęć natychmiastowego opuszczenia Barcelony" Ciąg dalszy... czytaj dalej » Dymisja to oczywiście konsekwencja piątkowej katastrofy Barcelony w Lidze Mistrzów. Katalończycy zostali przygnieceni ciężarem Bayernu, do siebie wrócili z bagażem ośmiu bramek i wielkim poczuciem wstydu. Przegrywać 2:8 takiemu zespołowi po prostu nie przystoi.

Od razu było wiadomo, że dni trenera Setiena są policzone. On sam zdawał sobie sprawę z coraz bardziej zaciśniętej pętli na jego szyi.

- Wiem, że moje szanse na pozostanie są niewielkie, ale pracuję dopiero pół roku i wiem, że potrzebne są zmiany – przyznał po kompromitującej porażce w ćwierćfinale z Bayernem.

Setien rozpoczął pracę na Camp Nou w styczniu, zastępując dość niespodziewanie Ernesto Valverdego. Od początku szło mu jak po grudzie. Po niecałych dwóch miesiącach pracy pojawiły się pierwsze doniesienia o tarciach między trenerem i piłkarzami. Powód? Zawodnicy mieli źle zareagować na krytykę ze strony Setiena po porażce z Valencią. To był ledwie jego trzeci mecz w roli opiekuna Barcelony. Wzajemnego zaufania nie udało się już zbudować.

Później była katastrofa za katastrofą. Po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19 kataloński zespół roztrwonił dwupunktową przewagę i oddał prowadzenie w lidze na rzecz Realu.

Później była Liga Mistrzów i przeklęty ćwierćfinał z Bayernem. 2:8. To najwyższa porażka Barcelony w historii jej występów w europejskich pucharach i najdotkliwsze lanie od 1946 roku!

Sromotna porażka zakończyła najgorszy sezon Barcelony od 2008 roku. Tak jak wtedy klub nie zdobył żadnego trofeum.

Kto za Setiena? Pada kilka nazwisk. Najwyżej mają stać akcje Holendra Ronalda Koemana, byłego piłkarza Barcelony. W tym gronie jest również inna klubowa legenda Xavi, wymienia się też Argentyńczyka Mauricio Pochettino.