Nowy szkoleniowiec Barcelony zaprezentowany. "Wczoraj spacerowałem z krowami, a dziś trenuję najlepszych"

Decyzję kataloński klub podjął w poniedziałek późnym wieczorem. Chociaż Valverde z Barceloną zdobył dwa mistrzostwa Hiszpanii, Puchar Króla i Superpuchar oraz aktualnie zajmuje pierwsze miejsce w tabeli La Liga, miarka przebrała się po czwartkowej porażce w półfinale Superpucharu Hiszpanii z Atletico 2:3. To pierwszy od 17 lat szkoleniowiec na Camp Nou zdymisjonowany w trakcie sezonu.

- Potrzebowaliśmy impulsu, żeby zmierzyć się z końcówką sezonu. Wiedzieliśmy, że dynamika nie była najlepsza, mimo że rezultaty były dobre - podkreślił we wtorek na konferencji prasowej prezydent Dumy Katalonii Josep Maria Bartomeu.

Setien: nie mam trofeów, mam tylko filozofię

Lepszą dynamikę ma nadać klubowi 61-letni Setien, były piłkarz m.in. Atletico Madryt, który do 2019 roku pracował w Betisie Sewilla, z którym wywalczył awans do europejskich pucharów. Wcześniej pokazał się z dobrej strony w Las Palmas.

Jego nominację można uznać za niespodziankę, bo wcześniej wśród kandydatów do zastąpienia Valverde wymieniani byli m.in. Argentyńczyk Mauricio Pochettino, który w listopadzie odszedł z Tottenhamu Hotspur, a przede wszystkim legenda klubu - Xavi, który obecnie prowadzi katarski klub Al-Sadd, ale miał odrzucić propozycję natychmiastowego przeniesienia się do Barcelony.

- Nie zajęło mi nawet pięciu minut, by zaakceptować tę propozycję, nie sądziłem, że Barca na mnie postawi. W poniedziałek spacerowałem z krowami w mojej wiosce, a teraz w Barcelonie trenuję najlepszych zawodników na świecie. Nie mam wielkiego CV, nie mam trofeów. Mam tylko filozofię, którą uwielbiam i to, że moje drużyny grały dobry futbol - podkreślił Setien na pierwszej konferencji prasowej w roli trenera mistrzów Hiszpanii.

- Moim celem jest wygranie wszystkiego co się da. Ten klub nie ma innego wyjścia, niż poprawianie się każdego roku i zdobywanie jak największej liczby trofeów - dodał.

Barcelona w nowym ustawieniu?

Wyznał, że nie zawaha się zmienić ustawienia zespołu, gdy będzie taka potrzeba. Śmiało też będzie stawiał na młodzież.

- Najważniejsza jest filozofia. Jeżeli chodzi o zmianę ustawienia, nie mówię nie, musimy porozmawiać z piłkarzami. Barcelona ma wyjątkową szkółkę. Jestem skłonny dawać szansę młodym graczom, bo pojawienie się takiego zawodnika w zespole stanowi nową energię i nie pozwala piłkarzom pierwszej drużyny na relaks - podkreślił.

Setien podpisał kontrakt do czerwca 2022 roku, ale ponieważ rok wcześniej w katalońskim klubie odbywają się wybory, istnieje klauzula, że prezydent będzie mógł wcześniej dokonać zmiany.

Nowy szkoleniowiec Barcelony zadebiutuje już w najbliższą niedzielę w meczu z Granadą.