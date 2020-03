Nowy trener, te same problemy. Setien nie odczarował Barcelony

- Wszyscy wiemy, ile kosztują w tej chwili piłkarze - stwierdził w "Faktach o Świecie" TVN24 BiS dziennikarz sportowy Sergiusz Ryczel, komentując to, jak szybko wzrosła wartość FC Barcelona. - Rzeczywiście, ogromne pieniądze - dopowiedział. - To jest kwestia zarządzania klubem sportowym. Tu nie wystarczą umiejętności czysto menedżerskie - skomentował Grzegorz Kita, prezes firmy Sport Management Polska. Podkreślił, że właściciel klubu sportowego musi na bieżąco wiedzieć, jak wyglądają nastroje w jego drużynie.

Dla Barcelony to była ponura niedzielna noc na Santiago Bernabeu. Nie tylko przez pryzmat wyniku, ale także wizerunku, jaki momentami pozostawiali piłkarze Setiena. W Hiszpanii po raz kolejny zaczęto głośno mówić o "Messipendenci", czyli uzależnieniu Blaugrany od gry Argentyńczyka. Już kilka miesięcy temu Ernesto Valverde, ówczesny szkoleniowiec ekipy ze stolicy Katalonii, przyznawał, że to naturalna rzecz, kiedy ma się najlepszego piłkarza na świecie. Problem pojawia się wtedy, kiedy największa gwiazda drużyny przestaje świecić pełnym blaskiem.

Fatalny początek roku

Spiskować przeciwko Valverde zaczęto już kilka miesięcy temu. Ostatecznie Baska pożegnano na początku roku. Czarę goryczy przelał remis 2:2 w derbach z Realem Espanyol 4 stycznia oraz porażka 2:3 w półfinale Superpucharu Hiszpanii przeciwko Atletico Madryt pięć dni później. Josep Maria Bartomeu, prezydent klubu, wraz ze swoją świtą pozbawili pracy 56-latka, który przez dziesięć wcześniejszych kolejek utrzymywał zespół na pozycji lidera Primera Division.

Szybko sprowadzili Setiena, którego eksperci malowali jako idealnego następcę. Pamiętany głównie za pracę w Realu Betis w sezonie 2017/18, kiedy to awansował z Verdiblancos do Ligi Europy, miał być instruktorem, wprowadzającym w Barcelonie drobne korekty.

Zadanie miał utrudnione, po tym jak jedno z głównych dział armatnich zostało uszkodzone. Luis Suarez po meczu z Atletico przeszedł operację łąkotki w prawym kolanie. Wypadł na cztery miesiące. Spust Messiego także się zaciął i zaczęto mu liczyć mecze bez gola, których ostatecznie było cztery (wcześniej taka seria miała miejsce w 2013 roku, kiedy Argentyńczyk nie trafił w pięciu spotkaniach z rzędu).

Źródło: Getty Images Casemiro próbuje odebrać piłkę Messiemu

Na domiar złego Barcelonę dopadły wewnętrzne konflikty. Dyrektor sportowy Eric Abidal mówił o niektórych piłkarzach, że nie pracują intensywnie na treningach. Odpowiedział Leo Messi, by Francuz był konkretny w zarzutach. Wszystko publicznie na łamach mediów.

W takiej atmosferze i z takimi problemami musiał zaczynać swoją pracę Setien. Klasyk przeciwko Realowi Madryt miał być pierwszą poważną próbą. O ile remis 1:1 z Napoli w Lidze Mistrzów kilka dni wcześniej nie dolał oliwy do ognia, o tyle porażka z odwiecznym rywalem podniosła poziom zagrożenia.

Hiszpańskie media już zaczęły krucjatę przeciwko 61-latkowi. Analizują występy Blaugrany pod jego wodzą wskazując, że gra wcale nie uległa poprawie. Owszem, nowy trener próbuje nowych rozwiązań, ale te na razie nie sprawdzają się w praktyce. Przejście z defensywy do ofensywy jest zbyt wolne, za dużo strat w środku pola, brak alternatywy dla mało produktywnej środkowej linii - wyliczają dziennikarze z Półwyspu Iberyjskiego.

Wodą, która zmniejszyłaby pożar, panikę i zdegustowanie byłyby wyniki. Ale te jak na razie Setien ma gorsze od Valverde. W jedenastu meczach przegrał trzykrotnie. Jego poprzednik cztery, ale w dwudziestu sześciu spotkaniach. Co więcej, pod nowymi rządami Barca odpadła z Pucharu Króla po porażce 0:1 z Athletikiem Bilbao, skomplikowała sobie sytuację w Lidze Mistrzów i spadła z pozycji lidera hiszpańskiej ekstraklasy.

Źródło: Getty Images Quique Setien - trener FC Barcelona

Brak posłuchu

W trakcie El Clasico kamera hiszpańskiej telewizji Vamos przez pełne 90 minut bacznie obserwowała zachowanie i wskazówki Setiena oraz jego asystenta. Kontrast był widoczny, gdy na tle spokojnego pierwszego trenera młodszy o 22 lata Eder Sarabia żywiołowo reagował na boiskowe wydarzenia. W pewnym momencie zwrócił się do jednego z członków sztabu, wskazując, że kilku piłkarzy nie robi nic, co leży w ich gestii. Kompletnie nie słuchali poleceń swoich opiekunów.

Za kilka dni miną dwa miesiące, od kiedy Setien pojawił się w klubie z ambitnym planem zmian. Wydawało się, że materiał do pracy dostał wymarzony, by sprawdzić wiele różnych koncepcji, które gdzie indzie byłyby niemożliwe do zrealizowania. Barca jednak wciąż gra nieregularnie i nie wykorzystała Klasyku do tego, by wrócić na właściwą drogę.