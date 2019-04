PZPN dokonał wyboru. VAR w ostatniej kolejce na czterech stadionach

"Mając na uwadze format rozgrywek Lotto Ekstraklasy oraz fakt, że wszystkie mecze 30. kolejki zostaną rozegrane w tym samym terminie, tj. 13 kwietnia 2019 roku o godzinie 18:00, Polski Związek Piłki Nożnej zabezpieczy system Wideoweryfikacji VAR na czterech meczach tej kolejki rozgrywek" - czytamy w komunikacie opublikowanym na portalu Łączy nas piłka.

Jak wyjaśnił za pośrednictwem Twittera prezes PZPN Zbigniew Boniek, możliwości techniczne pozwalają jednocześnie korzystać z systemu maksymalnie na czterech stadionach. Z tego powodu piłkarska centrala postawiła na mecze, które teoretycznie mogą mieć największe znaczenie dla losów mistrzostwa i spadków. Z powtórek wideo będą mogli skorzystać arbitrzy podczas spotkań:

Arka Gdynia – Miedź Legnica

Cracovia – Lechia Gdańsk

Legia Warszawa – Pogoń Szczecin

Zagłębie Sosnowiec – Wisła Płock

Przed ostatnią kolejką rundy zasadniczej prowadząca w tabeli Lechia ma trzy punkty przewagi nad Legią i aż dziesięć nad plasującym się na najniższym stopniu podium Piastem.

W strefie spadkowej znajdują się Zagłębie Sosnowiec i Wisła Płock z dorobkiem 24 oczek. W nieco lepszej pozycji znajdują się Arka Gdynia oraz Górnik Zabrze, które zgromadziły po cztery punkty więcej niż ekipy najbardziej zagrożone degradacją. Wydaje się, że z tego grona w najgorszej sytuacji znalazł zespół prowadzony przez trenera Marcina Brosza. Zabrzanie we Wrocławiu zmierzą się ze Śląskiem i na tym spotkaniu zabraknie wozu VAR.



Niestety w jeden dzień możemy zrobić tylko cztery mecze. Wybraliśmy mecze, które mogą decydować o MP i o spadku https://t.co/YDZKJfwuGW — Zbigniew Boniek (@BoniekZibi) 8 kwietnia 2019

Z wideoweryfikacji nie skorzystają również arbitrzy spotkań, które zadecydują o układzie grup mistrzowskiej i spadkowej. Dziewiąta Wisła Kraków zmierzy się z Zagłębiem Lubin, które wyprzedza ją o dwa punkty. Z kolei zamykający pierwszą ósemkę Lech, podejmie w Poznaniu Jagiellonię Białystok. Obie drużyny dzieli tylko jedno oczko. VAR-u zabraknie także podczas konfrontacji Piasta Gliwice z Koroną Kielce.

W 30. kolejce poprzednich rozgrywek piłkarskie władze mierzyły się z tym samym problemem. Zbigniew Boniek proponował wówczas, by część meczów rozegrać w niedzielę, dzięki czemu VAR mógłby być dostępny na każdym stadionie, jednak jego pomysł spotkał się ze sprzeciwem kibiców. Ostatecznie PZPN zdecydował, że skoro nie ma można skorzystać z systemu wideoweryfikacji na wszystkich obiektach, to nie będzie go na żadnym.

Tym razem postanowiono zastosować rozwiązanie połowiczne.