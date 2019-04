Pudło wszech czasów? Napastnik PSG nie trafił z linii bramkowej

Do niewyobrażalnej sytuacji doszło w 28. minucie niedzielnego spotkania francuskiej ekstraklasy ze Strasbourgiem. PSG, potrzebujące zwycięstwa, by przypieczętować tytuł mistrza Francji, remisowało u siebie 1:1.

30-letni Choupo-Moting, który kwadrans wcześniej otworzył wynik, walczył o drugie trafienie w meczu. Christopher Nkunku podciął piłkę nad bramkarzem Strasbourga, nie sięgnął jej także jeden z obrońców Strasbourga. Piłka miała otwartą drogę do bramki, kiedy jak spod ziemi wyrósł Choupo-Moting i ją zatrzymał.

Kiedy futbolówka miała już się znaleźć w siatce, napastnik PSG w ostatniej chwili zrobił po nią ruch lewą nogą, de facto wybijając ją z bramki. Piłka odbiła się jeszcze od słupka i wyszła w pole. Choupo-Moting przewrócił oczami.

- Nigdy czegoś takiego nie widziałem - nie dowierzał jeden z komentatorów BT Sport. - Czy to było pudło wszech czasów? - dopytywał współkomentujący. - Musi być! - odpowiedział bez namysłu.

Nie wiadomo, co autor tej niespotykanej akcji miał na myśli. Choupo-Moting mógł być rozkojarzony, bo kilkadziesiąt sekund wcześniej PSG straciło gola na 1:1. Nic go jednak nie tłumaczy, szczególnie że jest napastnikiem, nie obrońcą.

Mbapp é zrobił wielkie oczy

Na spektakularne pudło wymownie zareagował najskuteczniejszy piłkarz PSG Kylian Mbappe, który przez pierwszą godzinę oglądał mecz z ławki rezerwowych. Lider klasyfikacji strzelców Ligue 1 był wyraźnie skonfundowany.

Ostatecznie mecz zakończył się remisem 2:2. Piłkarze Paris Saint-Germain przerwali serię ośmiu zwycięstw z rzędu i stracili dwa punkty, których zabrakło im, by już w niedzielę, na siedem kolejek przed końcem, przypieczętować mistrzostwo Francji.