Polacy ze zmiennym szczęściem w Pucharze Włoch

27.01.2019 | Mariusz Stępiński zdobył bramkę dla Chievo Werona w 21. kolejce włoskiej ekstraklasy piłkarskiej, ale jego zespół przegrał u siebie z Fiorentiną 3:4. To piąte w tym sezonie Serie A trafienie 23-letniego polskiego napastnika.

Największe firmy rozpoczną rywalizację w Coppa Italia dopiero od 1/8 finału. Wtedy do gry wkroczą m.in. Juventus, Napoli, Inter Mediolan czy AC Milan. Jednak w niedzielny wieczór w akcji nie zabrakło polskich piłkarzy występujących w mniej popularnych klubach.

Fiorentina długo męczyła się z trzecioligową Monzą. Ba, do 80. minuty zespół z Florencji był blisko kompromitacji, albowiem rywale prowadzili 1:0. Jednak właśnie wtedy do siatki trafił rezerwowy Dusan Vlahović. Po chwili Serb powtórzył swoje osiągnięcie, a tuż przed końcem spotkania na 3:1 podwyższył Federico Chiesa. Cały mecz w barwach Violi rozegrał bramkarz Bartłomiej Drągowski, który nie miał szans przy uderzeniu z pierwszej piłki autorstwa Andrei Brighentiego. Natomiast Szymon Żurkowski nie podniósł się z ławki rezerwowych.

Inny polski golkiper występujący w klubie Serie A, Łukasz Skorupski z Bolognii, również może cieszyć się z awansu. Jego zespół wygrał na wyjeździe z Pisą 3:0. Ich rywalem w kolejnej rundzie będzie Udinese - w niedzielę drużyna Łukasza Teodorczyka wygrała z trzecioligowym Suditrol 3:1. Napastnik nie zagrał nawet minuty, co raczej nie nastraja optymistycznie przed zbliżającym się sezonem - w poprzednich rozgrywkach spędził na murawie zaledwie 387 minut i strzelił jednego gola.

Stępiński już nie strzeli

W zespole Sampdorii również nie zabrakło reprezentantów Biało-Czerwonych. Przeciwko Crotone od początku zagrali Bartosz Bereszyński i Karol Linetty. Ich zespół bez większych problemów zwyciężył na wyjeździe 3:1, a jedną z bramek zdobył 36-letni Fabio Quagiarella, król strzelców Serie A w poprzednim sezonie.

Cagliari, z Sebastianem Walukiewiczem na ławce rezerwowych, podejmowało zdegradowane do Serie B Chievo, w brawach którego od pierwszej minuty zagrał Mariusz Stępiński. Pierwszoligowcy do przerwy prowadzili 2:1, ale od 40. minuty musieli sobie radzić w dziesiątkę, albowiem czerwoną kartkę otrzymał Rafael. Jednak wynik utrzymał się do końca spotkania.

Awans wywalczyło również SPAL, a 90 minut w meczu z FeralpiSalo (3:1) rozegrał Thiago Cionek. Dalej gra także Frosinone (5:1 z trzecioligowym Monopoli), ale Przemysława Szymińskiego zabrakło nawet na ławce. Najwyraźniej szkoleniowiec Alessandro Nesta uznał, że Polak, który długo szukał klubu po bankructwie Palermo, nie jest jeszcze gotowy do gry.

Z rozgrywek odpadła drużyna Hellas Werona, która rywalizowała z drugoligowym Cremonese. Cały mecz na ławce rezerwowych gospodarzy przesiedział były obrońca Palermo, Paweł Dawidowicz. W regulaminowym czasie było 1:1. Po dogrywce Cremonese triumfowało 2:1.

Z kolei z rozgrywkami pożegnała się drugoligowa Salernitana Pawła Jaroszyńskiego, od której lepszy okazał się przedstawiciel Serie A, Lecce (4:0).