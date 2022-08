Glik w końcu się doczekał. Trwało to 477 dni

Kamil Glik i "interwencja" godna najlepszych obrońców świata Zanim sędzia... czytaj dalej » Wprawdzie Glik na swojej pozycji ma dbać głównie o to, by jego drużyna nie straciła gola, to w przeszłości wiele razy pokazywał, że dobrze czuje się także w polu karnym przeciwnika. Głównie podczas stałych fragmentów gry, gdy trzeba walczyć w powietrzu o piłkę.

Najlepszy pod względem strzeleckim miał sezon 2014/15, kiedy w barwach Torino w Serie A zdobył siedem bramek i wyrównał rekord Zbigniewa Bońka.

W ostatnich latach Glik do siatki rywali trafiał już jednak sporadycznie. Być może gol z poniedziałkowego meczu w Genoi w 1/32 Pucharu Włoch jest zapowiedzią lepszych czasów.

Od Lazio do Genoi

W doliczonym czasie pierwszej połowy 34-letni obrońca Benevento najwyżej wyskoczył do dośrodkowania Dejana Vokicia z rzutu rożnego i mocnym strzałem głową nie dał szans bramkarzowi Josepowi Martinezowi.



Kamil Glik z golem w Pucharze Włoch. Polak trafił do siatki w meczu z Genoą. pic.twitter.com/dYEDJCNZDc — Maciej Pietrasik (@MaciejPietrasik) August 8, 2022





Było to pierwsze trafienie obrońcy reprezentacji Polski dla tego klubu od 18 kwietnia 2021 roku, gdy strzelił gola w meczu ligowym z Lazio. Posucha strzelecka trwała dokładnie 477 dni.

Wcześniej dwie bramki dla Genoi zdobył Islandczyk Albert Gudmundsson, a w 64. minucie wynik podwyższył z rzutu karnego Massimo Coda. W doliczonym czasie drugiej połowy rozmiary porażki Benevento zmniejszył Szwed Nermin Karić.



Mi-Temps au Ferraris, le #Genoa mène 2-1 dans son premier match officiel face au Benevento, à l’occasion du premier tour de Coppa. Doublé de l’islandais Gudmundsson et Glik pour les Stregoni dans les arrêts de jeu. #GenoaBeneventopic.twitter.com/GhHsN9sy4S — Genoa CFC France (@GenoaFrance) August 8, 2022

Powrót Jagiełły

W drużynie z Genui pierwszy oficjalny mecz po dwuletniej przerwie rozegrał Filip Jagiełło, który powrócił z innego klubu drugiej ligi - Brescii. 25-letni pomocnik, były zawodnik Zagłębia Lubin, grał od 66. minuty.

W kolejnej rundzie Coppa Italia Genoa zagra ze SPAL Ferrara.