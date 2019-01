Dwa gole w dwie minuty. Juventus się doigrał

Turyńczycy o poważne kłopoty prosili się już w niedzielę. Mistrzowie Włoch pokonali w Rzymie Lazio 2:1, ale jak przyznał obrońca Giorgio Chellini, "Juventus zagrał najgorsze 60 minut w sezonie". Wtedy uratował ich Joao Cancelo, który, wchodząc z ławki rezerwowych, strzelił wyrównującego gola, a tuż przed końcem wywalczył rzut karny.

Dwie minuty nieszczęść

7:1. Roma zdemolowana. Piątek zaciera ręce Niespodziewany... czytaj dalej » O ile Portugalczyk był bohaterem na Stadio Olimpico, o tyle w środę to od niego zaczął się środowy dramat Juve. Były gracz Valencii tym razem zameldował się na boisku już w 27. minucie, zastępując kontuzjowanego Chielliniego. Niedługo później nieodpowiedzialnie stracił piłkę przed polem karnym Wojciecha Szczęsnemu i otworzył Timothy'emu Castagne'owi autostradę do zdobycia bramki. Stojący między słupkami Polak był bez szans.

Stara Dama znów była rozbita, znów nie miała pomysłu. A Atalanta nie zamierzała wypuszczać rywala z narożnika. 120 sekund po golu Belga podwyższył Duvan Zapata. Kolumbijczyk uderzył z linii pola karnego i Szczęsny znów bezradnie rozkładał ręce. Napastnik ekipy z Bergamo podtrzymał tym sam samym genialną serię strzelecką - trafił w dziesiątym meczu z rzędu (w sumie 16 goli).

Mało? Tuż po golu na 0:2 nerwów na wodzy nie utrzymał trener Massimilliano Allegri i wylądował na trybunach. Juve było na kolanach. A mogło być nawet gorzej, bo jeszcze przy 0:0 Szczęsny ratował ekipę po groźnym strzale Alejandro Gomeza.

Źródło: Getty Images Duvan Zapata znów zrobił swoje. Trafił w dziesiątym meczu z rzędu

Ten, kto liczył na podobne odrodzenie jak w meczu z Lazio, mógł czuć się rozczarowany. Juventus atakował, ale zagrożenia pod bramką gospodarzy niemal z tego nie było. Bezradny był Cristiano Ronaldo. Najbliżej kontaktowego gola był Sami Khedira, ale jego strzał efektownie obronił Etrit Berisha.

Podsumowanie katastrofalnego występu Juventusu przyszło w 86. minucie. To wtedy absurdalny błąd, za lekko podając do Szczęsnego, popełnił Mattia de Sciglio. Z prezentu skorzystał Zapata, który uprzedził polskiego bramkarza i spokojnie kopnął do pustej bramki.

Stanęło na 0:3, co oznacza, że turyńczycy nie obronią trofeum. Wynik jest nie lada niespodzianką, ale Atalanta na awans w pełni zasłużyła.

W półfinale ekipa z Bergamo zmierzy się z Fiorentiną, która zdemolowała Romę aż 7:1.

Atalanta - Juventus 3:0

Bramki: Castagne (37.), Zapata (39., 86.)

Wyniki ćwierćfinałów Pucharu Włoch:

Milan - Napoli 2:0

Fiorentina - AS Roma 7:1

Atalanta - Juventus 3:0

Inter - Lazio (czwartek)