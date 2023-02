Zabrał im piłkę i strzelił gola, choć rywale chcieli zagrać fair play

Burza w Premier League przez VAR. "Ludzki błąd" W dwóch meczach... czytaj dalej » Wicelider szkockiej ekstraklasy w 1/8 finału krajowych rozgrywek podejmował w niedzielę drugoligowy Patrick Thistle. Miało pójść szybko, łatwo i przyjemnie, tymczasem mecz okazał się dla faworytów prawdziwą drogą przez mękę.

Powalili strzelca na ziemię

Na 20 minut przed końcowym gwizdkiem na Ibrox Stadium, przy wyniku 1:1, rozegrały się sceny, które obiegły już serwisy sportowe na całym świecie. Amerykanin Tillman był faulowany na połowie rywali, a jego koledzy wybili piłkę, by ten mógł otrzymać pomoc lekarską. Po chwili gracz wypożyczony z Bayernu był już w pełni sił i zamiast poczekać, aż rywale oddadzą piłkę, do czego się szykowali, ruszył do przodu, odebrał futbolówkę zdezorientowanemu przeciwnikowi i za chwilę posłał jej do siatki w sytuacji sam na sam z bramkarzem.

I się zaczęło. Wściekli defensorzy drugoligowca momentalnie doskoczyli do strzelca, powalili na ziemię i wściekle gestykulując, dali do zrozumienia, że jego zachowanie nie było zgodne z duchem gry. Za chwilę w obronie Tillmana stanęli Rangersi, a przepychanka eskalowała. Zaangażowani byli wszyscy na boisku, a sędzia rozdawał żółte kartki.



Zza linii bocznej, z dużym dystansem, sytuację śledził trener gospodarzy Michaele Beale, który za moment przywołał kapitana swojej ekipy i nakazał drużynie oddanie trafienia. Ci polecenie wykonali i zrobiło się 2:2. Już po spotkaniu - wygranym ostatecznie przez Rangersów 3:2 - szkoleniowiec określił sytuację mianem "wielkiego nieporozumienia".

Zdecydowanie ostrzej sytuacje oceniły sportowe media na wyspach. Szkocki "The Sun" pisał o meczu pogrążającym się w chaosie i "najbardziej surrealistycznym momencie w historii" Pucharu Szkocji.

Francuski "Le Parisien" docenił z kolei postawę Beale'a. "Ta scena sprawia, że ludzie myślą, że gest fair-play to brytyjski wynalazek" - napisano.

Brazylijska "Trivela" pisała o "dobrym akcie sportowej walki", a wietnamski "Tuoi Tre" o "cudownej akcji sztabu Rangersów".