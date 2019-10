W Łodzi odżyją wspomnienia. Klasyk sprzed lat hitem w Pucharze Polski

Widzew i Legia łącznie 20-krotnie triumfowały w tych rozgrywkach, choć to stołeczna ekipa z 19 zwycięstwami jest najbardziej utytułowaną drużyną w sięgającej 1925 roku historii PP. Lepiej dla łódzkiego klubu wypada bilans tytułów mistrza Polski, choć w nich też przewagę mają legioniści (13-4). Przez lata jednak obie jedenastki walczyły o ligowy prymat, wiele ich spotkań długo było pamiętanych i wspominanych przez kibiców.

Rozczarowanie po braku awansu

Fani nie tylko obu drużyn na ich pojedynek czekają od listopada 2013 roku, kiedy w ostatnim dotychczas swoim sezonie w ekstraklasie Widzew przegrał na własnym stadionie 0:1.

Najszybszy gol sezonu, później demolka. Legia bez litości dla Wisły Legia Warszawa... czytaj dalej » Obecnie łodzianie walczą o powrót do krajowej elity. Plany te opóźniły się co najmniej o rok, gdyż w poprzednich rozgrywkach - będąc jednym z faworytów - nie zdołali awansować na zaplecze ekstraklasy. W związku z tym niepowodzeniem latem doszło w klubie do kadrowej rewolucji. Zmieniły się władze, ostatecznie postawiono na trenera Marcina Kaczmarka, a w zrobieniu kolejnego kroku w górę klubowej hierarchii mają pomóc zaprawieni w ligowych bojach Marcin Robak czy Mateusz Możdżeń. Na razie Widzew jest drugi w tabeli 2. ligi, a ostatniej porażki doznał 25 sierpnia. W poprzedniej rundzie Pucharu Polski wyeliminował Śląsk Wrocław (2:0), ówczesnego wicelidera ekstraklasy.

Jedna para ekstraklasowiczów