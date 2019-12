"Używali wulgaryzmów, jestem zniesmaczony". Trener Piasta oburzony zachowaniem kibiców Legii

Na boisku wielkiej historii nie było. Piłkarze Piasta zrobili swoje i wygrali z młodymi legionistami 2:0. Obie bramki dla drużyny ze Śląska strzelił Gerard Badia.

Radość Fornalika była jednak słodko-gorzka. Szkoleniowiec dziękował swoim zawodnikom za wykonanie zadania, jakim był awans faworyzowanej jedenastki, jednak na pomeczowej konferencji prasowej nie mógł przejść obojętnie wobec zachowania miejscowej publiczności.

"Nie chcemy tego"

Koniec przygody rezerw Legii z Pucharem Polski. Piast za mocny dla trzecioligowca Legia II Warszawa... czytaj dalej » - Jestem zniesmaczony zachowaniem kibiców, którzy przez cały mecz używali wulgaryzmów. Na boisku grało wielu młodych i niepełnoletnich zawodników. Nie tego chcemy podczas meczów piłki nożnej - powiedział trener mistrzów Polski, którego cytuje serwis legia.net.

Fornalik pochwalił za to ambitnych rywali. - Grali bardzo ambitnie i byli dobrze zorganizowani. Zagrali na sto procent swoich możliwości. Można powiedzieć, że długo nam się nie dawali. Gratuluję im postawy - komplementował rezerwy Legii. - Tymczasem my zrobiliśmy to, co do nas należało, i to, czego wszyscy się spodziewali. Gdyby się nam nie udało, to byłaby duża sensacja. Szkoda, że wcześniej nie zapewniliśmy sobie wysokiego zwycięstwa, bo mieliśmy ku temu okazje, między innymi rzut karny - przypomniał.

Mimo odpadnięcia młodych legionistów warszawski klub pozostał w rozgrywkach.Również we wtorek pierwsza drużyna Legii pomściła rezerwy, wygrywając na wyjeździe z Górnikiem Łęczna 2:0 (gole strzelili Walerian Gwilia i Jose Kante), dzięki czemu awansowała do najlepszej ósemki Pucharu Polski.

Wyniki i program 1/8 finału Pucharu Polski:

3 grudnia, wtorek

Legia II Warszawa - Piast Gliwice 0:2 (0:1)

Górnik Łęczna - Legia Warszawa 0:2 (0:1)



4 grudnia, środa

Stal Stalowa Wola - Lech Poznań (godz. 12.15)

Lechia Gdańsk - KGHM Zagłębie Lubin (17.45)

GKS Tychy - ŁKS Łódź (20.45)



5 grudnia, czwartek

Błękitni Stargard - PGE FKS Stal Mielec (12.15)

Miedź Legnica - Stomil Olsztyn (17.45)

Cracovia - Raków Częstochowa (20.45)