Cracovia w półfinale Pucharu Polski. Mecz w atmosferze sparingu

Goście przyjechali na pucharowe spotkanie po serii czterech porażek w ekstraklasie. Dla Cracovii rywalizacja o Puchar Polski jest tak samo ważna, jak ligowe punkty. "Pasy" jeszcze nigdy w historii klubu nie sięgnęły po to trofeum, a awans do półfinału po raz ostatni wywalczyły w 2007 roku. Dla pierwszoligowego GKS mecz miał być świętem dla klubu, bo tyszanie zagrali w ćwierćfinale PP po raz pierwszy od 43 lat. Samorząd miasta został sponsorem meczu za 220 tysięcy złotych, jednak te plany musiały zostać weryfikowane przez epidemię koronawirusa. W jej efekcie spotkanie zostało zamknięte dla kibiców, którzy wcześniej kupili ok. 1500 biletów.

Obrońca trofeum z mistrzem. Hit w ćwierćfinale Pucharu Polski Przedwczesny... czytaj dalej » Drużynę gospodarzy poprowadził Ryszard Komornicki, który w niedzielę został ich tymczasowym trenerem, zastępując na tym stanowisku innego byłego reprezentanta Polski Ryszarda Tarasiewicza. Ten ostatni stracił pracę po sobotniej wyjazdowej porażce ligowej z Chrobrym Głogów 1:5.

Wtorkowy mecz przypominał atmosferą sparing. W ciszy na stadionie było słychać okrzyki zawodników i trenerów. W pierwszej połowie lepszą okazję do zdobycia gola mieli tyszanie - w 19. minucie głowa z bliska strzelił Szymon Lewicki, jednak krakowski bramkarz zdołał odbić piłkę. Ta sytuacja jakby pobudziła podopiecznych trenera Probierza. Ruszyli do przodu, po kilku dośrodkowaniach w polu karnym rywali było gorąco. Strzał Michała Helika w 41. minucie był co prawda celny, ale zbyt lekki, by sprawić kłopot Konradowi Jałosze.

Drugą połowę krakowianie zaczęli ofensywnie, co szybko przełożyło się na zmianę wyniku. W 52. minucie Mateusz Wdowiak strzałem pod poprzeczkę wyprowadził gości na prowadzenie.

Wystarczyła im jedna okazja

Goście wyraźnie chcieli przesądzić losy meczu zdobyciem kolejnych goli. Blisko był w 64. min. Helik, który trafił w słupek. Gospodarze długo nie potrafili zagrozić bramce rywali, ale tuż przed końcem podstawowego czasu gry jeden z rezerwowych - Wojciech Szumilas - doprowadził do wyrównania i dogrywki. Ten sam zawodnik mógł w 102. minucie wyprowadzić tyszan na prowadzenie, tym razem trafił z 16 metrów w poprzeczkę. W tym samym miejscu bramki krakowian wylądowała piłka po główce Mateusza Piątkowskiego, potem na linii bramkowej zaasekurował bramkarza "Pasów" Sylwester Lusiusz.

Krakowianie mieli jedną okazję bramkową i to im wystarczyło. Pelle van Amersfoort zgubił w polu karnym obrońców GKS i pokonał bramkarza gospodarzy, rozstrzygając losy rywalizacji na pięć minut przed zakończeniem dogrywki.

Ćwierćfinał piłkarskiego Pucharu Polski:

GKS Tychy - Cracovia Kraków 1:2 po dogrywce (1:1, 0:0)

Bramki: 0:1 Mateusz Wdowiak (52.), 1:1 Wojciech Szumilas (90.), 1:2 Pelle van Amersfoort (115.)

Awans: Cracovia

GKS: Konrad Jałocha - Maciej Mańka, Marcin Biernat, Łukasz Sołowiej (od 66. Wilson Kamavuaka), Łukasz Moneta - Sebastian Steblecki, Keon Daniel, Łukasz Grzeszczyk, Jan Biegański (99. Michał Staniucha), Omar Monterde (72. Wojciech Szumilas) - Szymon Lewicki (60. Mateusz Piątkowski)

Cracovia: Lukas Hrosso - Cornel Rapa, Michał Helik, Ołeksij Dytiatjew, Kamil Pestka (91. Sylwester Lusiusz) - Sergiu Hanca, Janusz Gol, Pelle van Amersfoort, Milan Dimun (91. Michal Siplak), Mateusz Wdowiak (74. Tomas Vestenicky) - Rafael Lopes (102. Thiago)

Zestaw par 1/4 finału Pucharu Polski:

Lechia Gdańsk - Piast Gliwice (11 marca, 18:00)

Stal Mielec - Lech Poznań (17 marca, 18:00)

Miedź Legnica - Legia Warszawa (18 marca, 18:00)