Hit Pucharu Polski dla Legii. Wisła wypunktowana u siebie

Wisła i Legia do tej pory tylko raz zmierzył się w Pucharze Polski. Było to w sezonie 2008/09, kiedy po dogrywce w 1/16 finału warszawianie wygrali 2:1. W piątek oba zespoły spotkały się w Płocku w spotkaniu ekstraklasy i to gospodarze zwyciężyli 2:1. We wtorek nadarzyła się okazja do rewanżu.

Muci daje prowadzenie Legii

Legia rozpracowana w Płocku. Pogrążył ją wychowanek Drugi mecz 13.... czytaj dalej » - Jesteśmy zdeterminowani, by pójść za ciosem i znowu pokonać Legię. Na pewno sukces w lidze nakręcił zespół. Z drugiej strony Legia po porażce będzie chciała się zrewanżować - słusznie zapowiadał przed meczem trener Nafciarzy Pavol Stano.

Pierwsza połowa konfrontacji była ciekawa. Jako pierwsi groźną akcję przeprowadzili piłkarze Wisły. Po błyskawicznej kontrze z woleja uderzał Damian Warchoł, ale piłka poszybowała minimalnie nad poprzeczką. Gospodarze przeważali, stwarzali sobie kolejne okazje podbramkowe, ale brakowało im wykończenia.

Legia cierpliwie czekała na swoją szansę. Ta nadarzyła się w 28. minucie. Wówczas piłkę przed polem karnym otrzymał Ernest Muci, ograł zwodem obrońcę i huknął płasko przy słupku bramki Wisły. Bartłomiej Gradecki zareagował za późno i musiał wyciągać piłkę z siatki.

Od tego momentu gra się wyrównała. Obie strony starały się o gola, ale defensorzy dobrze radzili sobie z kolejnymi atakami.

Źródło: Newspix Legia wykorzystała swoje szanse

Josue wykorzystał błąd

Puchar Polski: program meczów 1/16 finału Puchar Polski... czytaj dalej » Po zmianie stron obrońcy Wisły chyba zapomnieli o swojej dobrej grze z pierwszej połowy. W 49. minucie zgubili piłkę przed własnym polem karnym, Josue nie zastanawiał się długo i mocnym strzałem podwyższył prowadzenie Legii.

Po utracie gola gospodarze nie poddali się i z animuszem starali się zmienić niekorzystny wynik. Nafciarze nie potrafili jednak wykorzystać stwarzanych okazji.

Swoje szanse po kontrach mieli także legioniści. Drużyna ze stolicy ostatni cios wyprowadziła w piątej doliczonej minucie gry, kiedy po podaniu Carlitosa gola strzelił Blaż Kramer.

Wisła Płock - Legia Warszawa 0:3 (0:1)

Bramki: 0:1 Ernest Muci (28.), 0:2 Josue (49.), 0:3 Blaz Kramer (90+5.).

Żółta kartka - Wisła Płock: Łukasz Sekulski, Filip Lesniak, Kristian Vallo; Legia Warszawa: Maik Nawrocki, Artur Jędrzejczyk, Blaz Kramer, Yuri Ribeiro.

Sędzia: Damian Sylwestrzak (Wrocław).

Wisła: Gradecki - Krywociuk, Kapuadi, Chrzanowski (60. Wolski) - Pawlak, Lesniak, Rasak (60 Vallo), Tomasik - Szwoch (68. Sekulski), Warchoł (78. Gono) - Kolar (60. Wolski).

Legia: Miszta - Jędrzejczyk, Rose, Nawrocki, Ribeiro - Slisz - Wszołek, Kapustka (87 Sokołowski), Josue, Rosołek (72. Kramer) - Muci (72. Carlitos).



Zadanie wykonane, awans jest nasz #WPŁLEGpic.twitter.com/kBJdAQcjz8 — Legia Warszawa (@LegiaWarszawa) October 18, 2022





Program 2. rundy (1/16 finału) Pucharu Polski:

(w nawiasie poziom rozgrywek: I - ekstraklasa, II - 1. liga, III - 2. liga, IV - 3. liga)

18 października, wtorek:

Rekord Bielsko-Biała (IV) - Pogoń Szczecin (I) 3:3 (2:2, 0:0), karne 11-12.

Zagłębie Sosnowiec (II) - Raków Częstochowa (I) 0:1 (0:0).

Stal Mielec (I) - Piast Gliwice (I) 0:3

KKS 1925 Kalisz (III) - Olimpia Elbląg (III) 2:0

Górnik Łęczna (II) - Korona Kielce (I) 1:0



19 października, środa:

Radunia Stężyca (III) - Lechia Gdańsk (I) (14.30)

Resovia Rzeszów (II) - Cracovia (I) (17.30)

Motor Lublin (III) - KGHM Zagłębie Lubin (I) (18.00)

Sandecja Nowy Sącz (II) - Warta Poznań (I) (18.00, w Niepołomicach)

Wisła Kraków (II) - Puszcza Niepołomice (II) (19.15)

Lech Poznań (I) - Śląsk Wrocław (I) (20.30)



20 października, czwartek:

Pogoń Siedlce (III) - Chrobry Głogów (II) (14.30)

Zawisza Bydgoszcz (IV) - Radomiak Radom (I) (17.30)

GKS Katowice (II) - Górnik Zabrze (I) (20.30)



12 października, środa:

Lechia Zielona Góra (IV) - Jagiellonia Białystok (I) 3:1 (2:1)