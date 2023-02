Legia Warszawa w półfinale Pucharu Polski

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Legia Warszawa - SSC Napoli.

Piłkarski szlagier na remis. Raków odskakuje Legii Widzew Łódź nie... czytaj dalej » Występująca na czwartym poziomie rozgrywkowym Lechia w drodze do ćwierćfinału wyeliminowała dwie ekstraklasowe ekipy: Jagiellonię Białystok i Radomiaka Radom. Kolejnej sensacji już jednak nie zdołała sprawić.

Od początku dominowali

Legia szybko przejęła inicjatywę, a pierwszą bramkę zdobyła w ósmej minucie.

Wówczas gola dla przyjezdnych strzelił wracający do stołecznego zespołu po przerwie Tomas Pekhart. Czech do trafił do siatki piętą.

Goście schodzili na przerwę z bezpiecznym, dwubramkowym prowadzeniem. W 43. minucie ładnym strzałem zza pola karnego popisał się Bartosz Kapustka.

Źródło: PAP Kapustka (z prawej) strzelił jednego z goli

W drugiej połowie Legia nadal miała przewagę, ale udokumentowała ją jeszcze tylko jednym golem. W 71. minucie z bramki cieszył się Hiszpan Carlitos, który niespełna kwadrans wcześniej pojawił się na boisku.

Legia zdobywała Puchar Polski 19 razy, co jest absolutnym rekordem. Drugi w zestawieniu Górnik Zabrze sięgał po to trofeum sześciokrotnie. Na kolejny sukces w tych rozgrywkach czeka już jednak od 2018 roku.

Stołeczny zespół rozpoczął obecną edycję PP od wygranej z pierwszoligowym Bruk-Betem Termaliką w Niecieczy 3:2 po dogrywce, a potem pokonał na wyjazdach Wisłę Płock 3:0 i Lechię Gdańsk po rzutach karnych.

Źródło: PAP Legia pewnie pokonała Lechię

W pozostałych parach ćwierćfinałowych jeszcze we wtorek Pogoń Siedlce podejmie Górnika Łęczna, a w środę zmierzą się KKS 1925 Kalisz ze Śląskiem Wrocław i Motor Lublin z broniącym trofeum Rakowem Częstochowa.

Ćwierćfinał piłkarskiego Pucharu Polski:

Lechia Zielona Góra - Legia Warszawa 0:3 (0:2). Awans: Legia.

Bramki: Pekhart (8'), Kapustka (43'), Carlitos (71').

Sędzia: Damian Kos (Wejherowo). Widzów: ok. 5 tys.

Lechia: Wojciech Fabisiak - Jakub Malec (75. Łukasz Maćkowiak), Igor Kurowski, Kacper Lechowicz, Rafał Ostrowski, Mateusz Zientarski - Mateusz Surożyński (75. Wołodymyr Szwed), Kacper Zając (66. Aron Athenstadt), Jussuf Mwinyi (81. Krzysztof Staśkiewicz), Mykyta Łoboda - Przemysław Mycan (81. Jakub Kołodenny).

Legia: Dominik Hładun - Maik Nawrocki, Rafał Augustyniak, Yuri Ribeiro - Paweł Wszołek (85. Makana Baku), Bartosz Slisz, Igor Strzałek (78. Patryk Sokołowski), Bartosz Kapustka (85. Jurgen Celhaka), Filip Mladenovic - Tomas Pekhart (78. Maciej Rosołek), Robert Pich (59. Carlitos).