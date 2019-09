Hit sprzed lat w 1/16 finału Pucharu Polski

Legia Warszawa pokonała Puszczę Niepołomice 2:0 i awansowała do 1/16 finału Pucharu Polski.

Była to jedna z najzacieklejszych rywalizacji w ekstraklasie. Największą legendą obrósł pamiętny mecz z sezonu 1996/1997. 18 czerwca 1997 roku Legia podejmowała przy starym stadionie na Łazienkowskiej łódzką drużynę w przedostatniej kolejce. Oba zespoły dzielił punkt. Gospodarze musieli wygrać, Widzewowi drugie z rzędu mistrzostwo Polski dawał punkt. Do 87. minuty Legia prowadziła 2:0, ale przez pięć kolejnych minut doszło do trzęsienia ziemi - Widzew strzelił trzy gole i cieszył się z tytułu.

Łódzki klub z biegiem lat popadał w coraz większe tarapaty, aż przestał się liczyć w walce o mistrzostwo i spadł z najwyższej klasy rozgrywkowej. Po raz ostatni oba zespoły spotkały się na tym poziomie w sezonie 2013/2014. Legia - po drodze do tytułu - odniosła dwa zwycięstwa - 5:1 u siebie i 1:0 na wyjeździe.

Powrót do elity

Obecnie łodzianie walczą o powrót do krajowej elity. Plany te opóźniły się co najmniej o rok, gdyż w poprzednich rozgrywkach będąc jednym z faworytów nie zdołali awansować na zaplecze ekstraklasy. W związku z tym niepowodzeniem latem doszło w klubie do kadrowej rewolucji.

Zmieniły się władze, ostatecznie postawiono na trenera Marcina Kaczmarka, a w zrobieniu kolejnego kroku w górę klubowej hierarchii mają pomóc zaprawieni w ligowych bojach Marcin Robak i Mateusz Możdżeń. Na razie Widzew jest czwarty w tabeli II ligi, ale w Pucharze Polski pokonał we wtorek wicelidera ekstraklasy Śląsk Wrocław 2:0.

Legia w takich samych rozmiarach ograła na wyjeździe Puszczę Niepołomice.

Ekstraklasowe starcie

Jedyną parę złożoną z przedstawicieli najwyższej klasy w 1/16 finału tworzą jej beniaminek ŁKS i Górnik Zabrze.

Mecze tej fazy odbędą się w dniach 29-31 października. W tym roku zaplanowano jeszcze rozegranie 1/8 finału (3-5 grudnia). Finał ma się odbyć 2 maja na PGE Narodowym w Warszawie.

Pary 1/16 finału Totolotek Pucharu Polski:

Stilon Gorzów Wlkp. - KGHM Zagłębie Lubin

Rekord Bielsko-Biała - Górnik Łęczna

Widzew Łódź - Legia Warszawa

Błękitni Stargard - Sandecja Nowy Sącz

ŁKS Łódź - Górnik Zabrze

Radomiak Radom - GKS Tychy

Miedź Legnica - GKS 1962 Jastrzębie Zdrój

Legia II Warszawa - Odra Opole

Pogoń Siedlce - Piast Gliwice

Resovia Rzeszów - Lech Poznań

Chełmianka Chełm - Lechia Gdańsk

Stal Stalowa Wola - GKS Katowice

PGE FKS Stal Mielec - Pogoń Szczecin

Stomil Olsztyn - Wisła Płock

Olimpia Elbląg - Raków Częstochowa

Bytovia Bytów - Cracovia