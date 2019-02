Potrzebował 15 minut. Kownacki z asystą w debiucie

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Robert Lewandowski znalazł się w polu karnym i posłał piłkę na głowę do Kingsleya Comana, który z bliskiej odległości wepchnął ją do siatki w dogrywce. Bayern Prowadził na Stadionie Olimpijskim 3:2.

Co prawda Fortuna Duesseldorf wysoko przegrała w Pucharze Niemiec z Schalke 04, ale jednym z jasnych punktów gości był Dawid Kownacki. Dla Polaka wypożyczonego z Sampdorii był to pierwszy występ w nowych barwach.

Kapitan reprezentacji do lat 21 w ostatnich dniach stycznia zamienił Sampdorię na występującą w Bundeslidze Fortunę. Zawodnik dusił się we Włoszech, gdzie pojawiał się na boiskach w końcówkach spotkań, a w pewnym momencie spadł w hierarchii napastników na czwarte miejsce. Nie ukrywał, że chce zmienić otoczenie i w zimowym oknie transferowym w końcu dopiął swego.

Dobra zmiana

Piszczek nominowany do nagrody piłkarza stycznia w Bundeslidze Łukasz Piszczek... czytaj dalej » Podczas ligowego starcia z Hoffenheim (1:1) Kownacki nie znalazł się jeszcze w kadrze meczowej. Musiał poczekać na pucharowe starcie z Schalke. Co prawda mecz w Gelsenkirchen rozpoczął na ławce, ale gdy się z niej poderwał, szybko udowodnił, że będzie dużym wzmocnieniem beniaminka Bundesligi.

Polak w 56. minucie zmienił Marvina Duckscha i już kwadrans później miał na koncie asystę. Napastnik świetnie wypatrzył Rouwena Henningsa i prostopadłym podaniem otworzył mu drogę do bramki. Niemiec szansy nie zmarnował. Był to gol na 3:1. Wcześniej dla gospodarzy trafiali Ahmed Kutucu, Salif Sane i Mark Uth.

W samej końcówce wynik ustalił Sane. Sam Kownacki miał tak wielką ochotę do gry, że obejrzał jeszcze żółtą kartkę.

Fortuna na 1/8 finału zakończyła występ w Pucharze Niemiec, więc kolejne występy Polak zanotuje już w meczach ligowych. Najbliższa szansa w niedzielę, kiedy do Duesseldorfu przyjedzie VfB Stuttgart.

Fortuna zamiast Schalke

Co ciekawe, Polak zamiast do Fortuny mógł przejść właśnie do Schalke, które przedstawiło mu lukratywną ofertę. Osobiście rozmawiał z nim trener klubu z Gelsenkirchen Domenico Tedesco. Jednak wychowanek Lecha Poznań podkreślił, że dał słowo ekipie z Duesseldorfie.



- Zainteresowanie ze strony Schalke to dla mnie duży zaszczyt, jednak sądzę, że w mojej obecnej sytuacji Fortuna jest dla mnie lepszym klubem. Potrzebuję minut na boisku i w tym zespole mam większe szanse na grę - tłumaczył.

Źródło: Getty Images Dawid Kownacki jest kapitanem reprezentacji młodzieżowej



- Latem odbędą się mistrzostwa Europy U-21. Jestem kapitanem reprezentacji i chcę być jak najlepiej przygotowanym, by pokazać, co potrafię - dodał.

W środę do ćwierćfinału DFB Pokal awansował Bayern, który po dogrywce pokonał Herthę 3:2. Dwie asysty zaliczył Robert Lewandowski.

Wyniki 1/8 finału Pucharu Niemiec:

wtorek:

Borussia Dortmund - Werder Brema 3:3, 2-4 w karnych

Hamburger SV - FC Nuernberg 1:0

Heidenheim - Bayer Leverkusen 1:2

Duisburg - Paderborn 1:3

środa:

RB Leipzig - VfL Wolfsburg 1:0

Holstein Kiel - FC Augsburg 0:1

Hertha BSC - Bayern Monachium 2:3 (po dogrywce)

FC Schalke 04 - Fortuna Duesseldorf 4:1



