Mógł nie wstawać z ławki. "Lewy" sfrustrowany pucharową udręką

Serge Gnabry doprowadził do remisu 1:1 w 83. minucie meczu 2. rundy Pucharu Niemiec między VfL Bochum a Bayernem Monachium. Transmisja w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Trener Bayernu surowo ocenił mecz. "Wszystko źle przez 60-70 minut" Bayern Monachium... czytaj dalej » Ten sezon klubowy jest w wykonaniu kapitana reprezentacji Polski niemal idealny. Przynajmniej po golu strzelał jak dotąd we wszystkich meczach Bundesligi i Ligi Mistrzów, trafił też w pierwszej rundzie DfB Pokal przeciwko Energie Cottbus. We wtorek w Bochum dostał od trenera Niko Kovaca okazję do odpoczynku, lecz tylko chwilowego. W drugiej połowie już się na murawie pojawił, lecz o tych 45 minutach chce zapewne jak najszybciej zapomnieć.

Za lekko, za mocno, nie w tempo

Supersnajper Bayernu był tego wieczoru bardzo poirytowany nieporadnością kolegów. Inni zawodnicy Bawarczyków, w tym Jerome Boateng, David Alaba, Thomas Mueller czy Kingsley Coman, grali do niego albo niecelnie, albo za lekko, albo za mocno, albo kompletnie nie w tempo.

Lewandowski początkowo kwitował grę partnerów z boiska wymownymi spojrzeniami lub kręceniem głową. Później już zaczął ekspresyjnie rozkładać ręce, w irytacji dyrygować zespołem i w dosyć ostentacyjny sposób rugać kolegów za ich słabą postawę.

Awans w męczarniach

Ostatecznie złość 31-latka poskutkowała. "Lewy" sam gola nie strzelił, ale ta sztuka udała się innym zawodnikom prowadzonym przez Kovaca.

Stan meczu wyrównał sześć minut przed końcem Serge Gnabry, a sekundy przed doliczonym czasem gry zwycięstwo i awans Bayernu po potwornych męczarniach zapewnił krytykowany ostatnio niemiłosiernie Mueller.

