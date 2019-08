Lewandowski czy Goretzka? Kto strzelił trzeciego gola dla Bayernu?

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Transmisje z meczów Pucharu Niemiec w Eurosporcie i Eurosport Playerze

Mistrzowie Niemiec i zdobywcy krajowego pucharu w poniedziałek zwyciężyli na boisku czwartoligowca 3:1, a bramki dla nich zdobywali Lewandowski, Kingsley Coman i... no właśnie, nie wiadomo. W 85. minucie strzał oddał Goretzka, ale piłka po drodze ewidentnie musnęła but Lewandowskiego i kompletnie zmyliła bramkarza Lennarta Mosera, który nie zdążył już z reakcją.

Wydaje się, że gdyby nie dotknięcie, obroniłby uderzenie niemieckiego pomocnika. Całą sytuację można obejrzeć poniżej. Polecamy zwłaszcza dwie ostatnie powtórki.

Oglądaj Wideo: Eurosport "Lewy" strzelił na 3:0 czy Goretzka?

Niektóre media przypisały to trafienie polskiemu napastnikowi. We wtorek konsekwentni w swym pierwotnym wyborze pozostali m.in. "Kicker", whoscored.com, flashscore.com i 90minut. Niemiecki magazyn dopiero około południa zmienił zdanie.

Zarówno na stronie niemieckiej federacji DFB, jak i w światowych agencjach prasowych gola zapisano na konto niemieckiego pomocnika. Gola Goretzki widziała też oficjalna strona Bayernu, dzienniki "Bild" i "Sueddeutsche Zeitung" oraz portale livescore.com i goal.com. Bayern na wielkim luzie. Zabawił się z czwartoligowcem Lekko, łatwo i... czytaj dalej »

"Kluczowe jest podbicie"

Poprosiliśmy o opinię panią sędzię Karolinę Bojar.

- O ile z boiska można mieć bardzo duże wątpliwości i nie dostrzec kontaktu, to w telewizji wyraźnie widać, że "Lewy" dotyka stopą tej piłki, ona podbija się na jego stopie, zmienia kierunek, przy okazji uniemożliwia skuteczną interwencję bramkarzowi - tłumaczy w rozmowie z Eurosport.pl. - Moim zdaniem to gol Lewego - przekonuje pani arbiter, która prowadzi mecze w niższych klasach rozgrywkowych.

Powołała się też na fragment poradnika UEFA: "Jeżeli kierunek strzału na bramkę został nieumyślnie zmieniony przez współpartnera zawodnika strzelającego i piłka wpadnie do bramki, to autorstwo takiego gola należy przyznać autorowi strzału na bramkę. Jeżeli piłka po strzale nie zmierza w kierunku bramki, ale w wyniku odbicia lub zagrania przez współpartnera zawodnika strzelającego piłka jednak wpadnie do bramki, to autorstwo takiego gola należy przypisać zawodnikowi drużyny atakującej, który jako ostatni dotknął piłkę".

Według Bojar w przypadku trzeciego gola Bayernu w grę wchodzi właśnie ta druga interpretacja.

- Gdyby Goretzka oddał piękny strzał poza zasięgiem bramkarza i piłka obtarła Lewego, to wtedy OK, gol strzelającego. Ale tu jest podbicie, nawet jeśli instynktowne, to jest to według mnie kluczowe - wyjaśnia.

Siódmy czy ósmy?

To, kto strzelił trzeciego gola dla Bawarczyków, jest istotne ze statystycznego punktu widzenia. Gdyby autorem bramki był Lewandowski, oznaczałoby to, że zgromadził w Pucharze Niemiec już 35 trafień. To dawałoby mu awans na siódme miejsce w klasyfikacji wszech czasów Pucharu Niemiec ex aequo z Ronaldem Wormem, byłym napastnikiem MSV Duisburg i Eintrachtu Brunszwik. Lewandowski miałby o jednego gola więcej od Peruwiańczyka Claudio Pizarro z Werderu Brema (w sobotę trafił do siatki po raz 33. i 34.), a tym samym byłby najskuteczniejszym aktywnym graczem w tym zestawieniu.

Klasyfikacja strzelców Pucharu Niemiec 1. Gerd Mueller

78 2. Dieter Mueller

48 3. Klaus Fischer

46 4. Manfred Burgsmueller 40 5. Klaus Allofs 39 Hannes Loehr 39 7. Ronald Worm

35 8. Robert Lewandowski

34

Claudio Pizarro

34 10. Karl Allgoewer 31