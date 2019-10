Ktoś celował piwem w trenera Bayernu. "Można założyć, że był to kibic z Monachium"

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Sytuacja miała miejsce tuż po ostatnim gwizdku, przy linii bocznej boiska, gdy trenerzy tradycyjnie dziękowali sobie za mecz. Podczas krótkiej pogawędki kubek, ewidentnie rzucony w stronę Kovaca, przeleciał nieznacznie obok niego.

Zdarzenie nie umknęło uwadze opiekuna Bochum, który z zakłopotaniem i troską odsunął chorwackiego trenera na bezpieczną odległość od trybun.

Kovac uniknął upokorzenia, przynajmniej drugi raz tego wieczoru mógł poczuć ulgę. Wcześniej jego zespół przeżywał na stadionie drugoligowca męki. Do 1/8 finału Puchar Niemiec awansował dość szczęśliwie, zdobywając bramki dopiero w końcówce.

Wielu umocniło to w przekonaniu, że Kovac nie jest trenerem gwarantującym upragniony sukces w Lidze Mistrzów, niektórzy nie wierzą nawet w to, że monachijczycy pod jego wodzą obronią tytuł w Bundeslidze.

Upust frustracji?

Monachijska gazeta "Abendzeitung" nie wyklucza, że wtorkowego "ataku" na szkoleniowca mógł dopuścić się któryś z przyjezdnych. Tym bardziej, że oba kluby są ze sobą zaprzyjaźnione.

"Można założyć, że był to kibic z Monachium, który chciał dać upust swojej frustracji" - czytamy na stronie "Abendzeitung"

Sędziemu się nie upiekło

Wiele wskazuje, że nie był to jedyny tego typu incydent, do jakiego doszło po spotkaniu. Jak informuje dziennikarz portalu sport1.de, Florian Plettenberg inny z kubków trafił sędziego technicznego, co zdenerwowało Hansa Dietera-Flicka. Doszło do tego, że asystent Kovaca wdał się w dyskusję z kibicami.