"Taki niski zawodnik strzelił głową". Wybierz najładniejszego gola ćwierćfinałów Pucharu Niemiec

W doliczonym czasie gry Bayer Leverkusen strzelił trzeciego gola. Tym razem do siatki trafił Moussa Diaby. Zbyt długa celebracja rozwścieczyła Rafała Gikiewicza, który wdał się w przepychankę z rywalami. Mecz zakończył się porażką Unionu 1:3. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

Diaby dobił Union, Bayer awansował do półfinału Pucharu Niemiec

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf w ćwierćfinale Pucharu Niemiec. Gospodarzy, którzy na co dzień występują w czwartej lidze, sprawili ogromną sensację i pokonali Fortunę po rzutach karnych. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

W 40. minucie starcia z Schalke Bayern wyszedł na prowadzenie 1:0. Do siatki trafił Joshua Kimmich. Zobacz tego gola. Puchar Niemiec na żywo w Eurosporcie i Eurosport Playerze.

1. Joshua Kimmich w meczu Schalke - Bayern (0:1)



25-letniego Niemca cechuje duża wszechstronność. Świetnie radzi sobie jako defensywny pomocnik, z powodzeniem może wystąpić również na wszystkich pozycjach w obronie. Z Schalke w Gelsenkirchen wystąpił na środku defensywy i to on jako jedyny wpisał się na listę strzelców. Po rzucie rożnym huknął wolejem z linii pola karnego. Bawarczycy nie dopuścili do niespodzianki i wygrali.

2. Charles Aranguiz w meczu Bayer Leverkusen - Union Berlin (3:1)



Długo wydawało się, że w Leverkusen dojdzie do dogrywki. Jednak w 86. minucie przy stanie 1:1 piłkę z rzutu rożnego dośrodkował Kerem Demirbay, a Aranguiz uderzył głową. Piłka zaskoczyła Rafała Gikiewicza i wpadła do siatki. Niezwykłe jest to, że Chilijczyk ma tylko 171 cm wzrostu. "Taki niski zawodnik strzelił głową! Z miejsca po prostu uderzył. Nieprawdopodobne uderzenie" - zachwycał się na antenie Eurosportu jeden z komentatorów.

3. Moussa Diaby w meczu Bayer Leverkusen - Union Berlin (3:1)



20-letni Francuz ustalił wynik na 3:1. Aptekarze błyskawicznie ruszyli z kontrą spod własnej bramki, Karim Bellarabi oddał piłkę do Diaby'ego, a ten w ładny sposób oszukał Gikiewicza i strzelił do pustej bramki.

4. Mathias Jorgensen w meczu FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf (1:1, 8-7 w karnych)



Tego trafienia nie mogło zabraknąć. Nagradzamy je bardziej za asystę niż strzał. Chcąc doprowadzić do dogrywki, Fortuna postawiła wszystko na jedną kartę. W 90. minucie miała rzut rożny i w pole karne ruszył bramkarz Florian Kastenmeier. 22-latek najwyżej wyskoczył do dośrodkowanej piłki i dograł ją idealnie do Jorgensena. Duńczykowi zostało tylko odpowiednio dostawić głowę. Wyrównał na 1:1. Cały trud bramkarza poszedł jednak na marne. Drużyna z Duesseldorfu odpadła w serii rzutów karnych.

Losowanie par półfinałowych odbędzie się w niedzielę, mecze zaplanowano na 21 i 22 kwietnia.

Wyniki ćwierćfinałów Pucharu Niemiec:

wtorek:

FC Saarbruecken - Fortuna Duesseldorf 1:1 (8-7 w karnych)

Schalke Gelsenkirchen - Bayern Monachium 0:1

środa:

Bayer Leverkusen - Union Berlin 3:1

Eintracht Frankfurt - Werder Brema 2:0