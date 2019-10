Hity Pucharu Niemiec w Eurosporcie. Borussia Dortmund i Bayern Monachium w rolach głównych

To nie było trudne zadanie dla polskiego napastnika. Lewandowski dobił odbitą piłkę do pustej bramki i Bayern prowadził w Cottbus z Energie 1:0 w meczu DFB Pokal.

Widzowie Eurosportu 1 i Eurosportu 2 we wtorek i środę - 29 i 30.10 - będą mogli obejrzeć cztery mecze drugiej rundy Pucharu Niemiec. Jako pierwsze o awans do kolejnej fazy rywalizacji zagrają Hamburger SV i VfB Stuttgart, a spotkanie będzie transmitowane w Eurosporcie 2 o 18:30.

Już o 20:00 Eurosport 1 pokaże wyjazdowy mecz Bayernu Monachium z VfL Bochum. Polscy kibice mogą szykować się na kolejne gole Roberta Lewandowskiego, zdobywającego od początku sezonu bramki z niezwykłą regularnością. Polski napastnik, który w ubiegłym sezonie po raz czwarty w karierze sięgnął po koronę króla strzelców Pucharu Niemiec, i tym razem powinien być największym postrachem dla obrony Bochum.

Środowy hit z udziałem dwóch Borussii

W środę Eurosport 1 pokaże dwa spotkania – o 18:30 VfL Wolfsburg – RB Lipsk, a od 20:45 fantastycznie zapowiadający się mecz Borussii Dortmund z Borussią Moenchengladbach. Oba kluby są w ścisłej czołówce ligowej tabeli i mają ochotę nie tylko na odebranie Bayernowi tytułu mistrzowskiego, ale także krajowego Pucharu.

Starcie w Pucharze Niemiec nastąpi niecałe dwa tygodnie po ligowym meczu obu Borussii. Zespoły mierzyły się 19 października w meczu 8. kolejki Bundesligi, a lepsza okazała się drużyna z Dortmundu, która wygrała 1:0 po golu Marco Reusa. Zespół, w którym występuje Łukasz Piszczek będzie delikatnym faworytem także środowego starcia.

Plan transmisji meczów 2. rundy Pucharu Niemiec w Eurosporcie 1, Eurosporcie 2 i Eurosport Playerze:

Wtorek, 18:30

Hamburger SV – VfB Stuttgart, Eurosport 2 i Eurosport Player

MSV Duisburg – TSG Hoffenheim, Eurosport Player

FC Saarbruecken – 1. FC Koeln, Eurosport Player

SC Freiburg – 1. FC Union Berlin, Eurosport Player

Wtorek, 20:00

VfL Bochum – Bayern Monachium, Eurosport 1 i Eurosport Player

Wtorek, 20:45

SV Darmstadt 98 – Karlsruher SC, Eurosport Player

Bayer 04 Leverkusen – SC Paderborn 07, Eurosport Player

Arminia Bielefeld – FC Schalke 04, Eurosport Player

Środa, 18:30

VfL Wolfsburg – RB Lipsk, Eurosport 1 i Eurosport Player

FC Kaiserslautern – 1. FC Nuernberg, Eurosport Player

SC Verl – Holstein Kiel, Eurosport Player

SV Werder Brema – 1. FC Heidenheim, Eurosport Player

Środa, 20:45

Borussia Dortmund – Borussia Moenchengladbach, Eurosport 1 i Eurosport Player

Fortuna Duesseldorf – Erzgebirge Aue, Eurosport Player

Hertha BSC – Dynamo Drezno, Eurosport Player

FC St. Pauli – Eintracht Frankfurt, Eurosport Player