Majstersztyk Lewandowskiego. Trudne podanie, perfekcyjne wykończenie

Bayern dobija. Puchar na wyciągnięcie ręki Bayern Monachium... czytaj dalej » Bayern miał trochę szczęścia przed objęciem prowadzenia w tym spotkaniu, bo rywale trafili wcześniej w poprzeczkę.

Niewykorzystana sytuacja zemściła się po niespełna półgodzinie gry. Kingsley Coman i David Alaba rozprowadzili akcję z lewej strony pola karnego. Lewandowski otrzymał od Alaby trochę niedokładne podanie, ale dzięki znakomitej zwinności kapitan reprezentacji Polski i tak zdołał oddać bardzo precyzyjny strzał.

Jak on to strzelił?

Bramkarz Peter Gulacsi co prawda nawet szybko zareagował, rzucił się w kierunku piłki, jednak "Lewy" strzelił tak dokładnie, że golkiper nie miał szans na skuteczną interwencję. Było to szóste trafienie Lewandowskiego w tej edycji Pucharu Niemiec i 32. w tych rozgrywkach.

Jest piątym strzelcem w historii DFB-Pokal, ex aequo z Claudio Pizarro. Liderem jest Gerd Mueller, który nastrzelał w krajowym pucharze 75 goli.

BAYERN - RB LIPSK. RELACJA