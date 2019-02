Borussia nie chce trzeciej dogrywki. Na jej drodze specjaliści od pucharu

Do 64. minuty starcia z Darmstadt Hertha miała spore problemy z ofensywą. Sytuację odmieniło wejście Vedada Ibisevicia. Napastnik najpierw sam strzelił gola, a później miał udział przy bramce Maximiliana Mittelstaedta. Hertha wygrała 2-0 i awansowała do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Cóż to był za mecz! Borussia Dortmund dwa razy ratowała się w końcówkach meczu 1. rundy Pucharu Niemiec przeciwko Greuther Furth. Najpierw drużyna Łukasza Piszczka doprowadziła do remisu 1-1 w 95. minucie regulaminowego czasu gry, a w dogrywce zadała decydujący cios na 2-1 również w ostatniej 120. minucie. Rozgrywki DFB Pokal na żywo na antenach Eurosportu oraz w Eurosport Playerze.

Faworytem spotkania na pewno będzie Borussia, która prowadzi w tabeli niemieckiej ekstraklasy. W zespole BVB prawdopodobnie wystąpi Łukasz Piszczek. Polak i jego koledzy wiedzą, że w starciu z Werderem muszą mieć się na baczności. W obecnej edycji Pucharu Niemiec mieli sporo problemów.

Pod górkę

W poprzednich rundach dortmundczycy namęczyli się z ekipami z drugiej Bundesligi. Najpierw mieli mnóstwo szczęścia z Gruenther Fuerth, kiedy dopiero w 95. minucie udało im się doprowadzić do stanu 1:1 i dogrywki. Gola na wagę awansu strzelił w 120. minucie Marco Reus.



Kownacki gotowy na debiut. "Jestem głodny gry" W środę Fortuna... czytaj dalej » Także dogrywki potrzebowali podopieczni Luciena Favre’a w kolejnej konfrontacji z Union Berlin. I ponownie o ich wygranej (3:2) zadecydowało trafienie Reusa w 120. minucie gry.

- Musimy całkowicie skoncentrować się na meczu z Werderem - powiedział trener Favre. - Brema ma bardzo mocny zespół. Zawsze są świetnie zorganizowani i potrafią mądrze utrzymywać się przy piłce. Mogą też popisać się błyskawicznym kontratakiem - wyliczał silne strony rywali szkoleniowiec BVB.

"Całe futbolowe Niemcy patrzą"

Werder ma w Niemczech reputację klubu, który imponuje w rywalizacji pucharowej. W przeszłości bremeńczycy grali aż 28 razy w ćwierćfinale rozgrywek, 10-krotnie doszli do finału, a wygrali sześć razy.



W Bundeslidze w połowie grudnia Borussia po zaciętym meczu wygrała z Werderem 2:1 po golach Paco Alcacera i Reusa.



- To był nasz dobry występ, niestety zakończył się porażką. Teraz do sukcesu będziemy potrzebowali najważniejszej cechy, jaką jest odwaga - ocenił trener gości Florian Kohfeldt. - BVB to wielka przeszkoda. Ale to także okazja. Całe futbolowe Niemcy patrzą na nas - przyznał z kolei dyrektor sportowy Werderu Frank Bauermann.

Plan transmisji 1/8 finału Pucharu Niemiec:

Wtorek, godz. 18:30

1. FC Heidenheim – Bayer 04 Leverkusen, Eurosport 1 i Eurosport Player

Hamburger SV – 1. FC. Nuernberg, Eurosport Player

Wtorek, godz. 20:45

Borussia Dortmund – SV Werder Brema, Eurosport 1 i Eurosport Player

MSV Duisburg – SC Paderborn 07, Eurosport Player

Środa, godz. 18:30

RB Leipzig – VfL Wolfsburg, Eurosport 1 i Eurosport Player

Holstein Kiel – FC Augsburg, Eurosport Player

Środa, godz. 20:45

Hertha BSC – Bayern Monachium, Eurosport 1 i Eurosport Player

FC Schalke 04 – Fortuna Duesseldorf, Eurosport Player