Świetne humory piłkarzy Bayernu. Skakali do kałuży przed meczem pucharowym

Robert Lewandowski w starciu z VfL Bochum rozegrał jedynie drugą połowę. Polakowi bardzo zależało na zwycięstwie, ale koledzy z zespołu często zawodzili go niedokładnymi podaniami i bezradnością w konstruowaniu akcji. "Lewy" często irytował się na boisku, rozkładał ręce, dyrygował. Sam gola nie strzelił, ale Bayern zdołał pokonać rywala 2:1 i awansować do trzeciej rundy Pucharu Niemiec.

Bayern Monachium przegrywał do przerwy z VfL Bochum 0:1 w meczu 2. rundy Pucharu Niemiec.

Pechowy pojedynek z nowym kolegą. Pomocnik Bayernu złamał kostkę Ivan Perisić... czytaj dalej » Gdy szkoleniowcem Bayernu był Niko Kovac, wielokrotnie w mediach pojawiały się informacje o niezbyt dobrej atmosferze w zespole.

Wykorzystali obfite opady deszczu

W drużynie byli ponoć zawodnicy, którzy po prostu nie lubili chorwackiego trenera i nie dogadywali się z nim. Na początku listopada jego następcą został Niemiec Hans-Dieter Flick. Pod jego wodzą drużyna gra lepiej, ładniej i widać, że kontakty międzyludzkie w ekipie są znacznie lepsze. Potwierdza to filmik z treningu zespołu ze stolicy Bawarii.

Bayern przygotowuje się do środowego spotkania w ramach 1/8 finału Pucharu Niemiec. Monachijczycy, którzy ostatnio strzelają mnóstwo goli, zmierzą się z Hoffenheim.

W ostatnich dniach Bawarię nawiedziły bardzo obfite opady deszczu. Po jednej z ulew boisko treningowe Bayernu wyglądało jak wielka kałuża. Najwięcej wody zebrało się przy linii bocznej.

Piłkarze mistrzów Niemiec nie mogli nie wykorzystać takiej okazji do zabawy. Kilku z nich, także Robert Lewandowski, postanowiło zapoznać się z kałużą z bliska. Na filmie opublikowanym na oficjalnej stronie klubu widać, jak zawodnicy z dziecięcą radością wskakiwali z biegu do wody. Śmiechu było co nie miara.



View this post on Instagram How fun does this look?! #FCBayern #miasanmia A post shared by FC Bayern München (@fcbayern) on Feb 3, 2020 at 8:01am PST





Dwa dni, osiem meczów

