Tragiczny bilans fety Algierczyków we Francji. Matka zginęła na oczach córki

- Szkody i incydenty, które miały miejsce podczas świętowania czwartkowej nocy są nie do przyjęcia. Z zadowoleniem przyjmuję działania sił bezpieczeństwa w Paryżu i całym kraju, aby utrzymać porządek i powstrzymać ekscesy - napisał na Twitterze minister spraw wewnętrznych Francji, Christophe Castaner.

Według doniesień mediów nad Sekwaną na tamtejszych ulicach w czwartkowy wieczór świętowały dziesiątki tysięcy fanów reprezentacji Algierii. Najwięcej na Polach Elizejskich w Paryżu oraz w Marsylii, gdzie policja musiała użyć gazu łzawiącego do rozproszenia tłumu. Zatrzymano 73 uczestników zamieszek.

Szkło z rozbitych witryn sklepowych rozrzucone na chodnikach to widok, który napotkali na swojej drodze turyści oraz mieszkańcy Paryża w piątkowy poranek.

Jeden ze sklepów ze skuterami został splądrowany już po raz drugi w ciągu ostatnich kilku miesięcy. Skradziono akcesoria oraz kilka maszyn. W grudniu ucierpiał podczas demonstracji antyrządowych.

To były jednak straty materialne. Największa tragedia miała jednak miejsce na południu kraju. W Montpellier jeden ze świętujących kibiców stracił panowanie nad samochodem i wjechał w grupę ludzi. 21-latek śmiertelnie potrącił kobietę, która udała się na spacer z rodziną. Roczne dziecko odniosło poważne obrażenia i natychmiast przewieziono je do szpitala. 17-letnia córka tragicznie zmarłej kobiety została lekko poturbowana. Jej zdrowiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Prośba o dodatkowe siły bezpieczeństwa

Tegoroczny Puchar Narodów Afryki rozgrywany jest w Egipcie. W czwartek Algieria w regulaminowym czasie zremisowała z Wybrzeżem Kości Słoniowej 1:1. Wynik nie zmienił się w dogrywce. W serii rzutów karnych Algierczycy zwyciężyli 4:3.

Na niedzielę zaplanowano spotkania 1/2 finału turnieju. Algieria zmierzy się z Nigerią, a Senegal z Tunezją. Geoffroy Boulard, burmistrz 17. dzielnicy Paryża zaapelował do policji o zwiększenie sił bezpieczeństwa przed kolejnym meczem podwyższonego ryzyka.