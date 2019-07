Algieria świętuje. Niecodzienny gol zdecydował o mistrzostwie

Chory chłopiec zagrał w bramce przeciwko Borussii Dortmund Seattle Sounders... czytaj dalej » O losach finału rozgrywanego w Kairze rozstrzygnęła 2. minuta. Baghdad Bounedjah zdecydował się na strzał zza pola karnego, piłka odbiła się od nogi interweniującego obrońcy Salifa Sane i przelobowała senegalskiego bramkarza.



Później Algierczycy skupili się na obronie, której Senegal nie potrafił sforsować.



W drugiej połowie sędzia przyznał Senegalowi rzut karny za zagranie ręką piłkarza rywali, ale po obejrzeniu zapisu wideo cofnął decyzję.

Drugi tytuł