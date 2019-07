Łzy Salaha, Egipt wyrzucony z Pucharu Narodów Afryki

Porażka Egiptu jest niespodzianką, wcześniej gospodarz turniej wygrał wszystkie mecze (w grupie A) bez straty gola.



W sobotę jedyną bramkę dla RPA strzelił w 85. minucie Thembinkosi Lorch, który po kontrataku znalazł się sam przed bramkarzem gospodarzy i trafił z ok. 12 metrów.

"Nieodpowiednie i agresywne" wiadomości do modelki. Egipt wyrzucił piłkarza z reprezentacji Skandal... czytaj dalej » Po meczu Salahowi, który niedawno świętował wygranie Ligi Mistrzów z Liverpoolem, trudno było ukryć łzy. Ani on, ani żaden z jego kolegów nie udzielili wywiadów po ostatnim gwizdku.

Obrońcy tytułu wyeliminowani

W ćwierćfinale RPA zagra z Nigerią, która wcześniej pokonała w Aleksandrii Kamerun, choć do przerwy przegrywała 1:2.



W 19. minucie Nigeria objęła prowadzenie po trafieniu Odiona Ighalo, ale pod koniec pierwszej połowy Kameruńczycy zdobyli dwa gole - najpierw na listę strzelców wpisał się Stephane Bahoken (41.), a następnie Clinton Njie (44.).



Jednak między 63. a 66. minutą Nigeryjczycy wyprowadzili dwa kolejne "ciosy" - do siatki trafili Ighalo (po raz drugi tego dnia) oraz Alex Iwobi.



Dzień wcześniej wyłoniono pierwszą parę 1/4 finału - to Senegal, który wyeliminował Ugandę, oraz Benin, który sensacyjnie pokonał po rzutach karnych Maroko.



Finał zaplanowano na 19 lipca.



Wyniki i program 1/8 finału:

piątek, 5 lipca

Benin - Maroko 1:1 po dogr. (1:1, 0:0), karne 4-1.

Bramki: dla Beninu - Moise Adilehou (53); dla Maroka - Youssef En Nesyri (75).



Senegal - Uganda 1:0 (1:0)

Bramka: Sadio Mane (15')



sobota, 6 lipca

Nigeria - Kamerun 3:2 (1:2)

Bramki: dla Nigerii - Odion Ighalo (19, 63), Alex Iwobi (66);

dla Kamerunu - Stephane Bahoken (41), Clinton Njie (44)



Egipt - RPA 0:1 (0:0)

Bramka: Thembinkosi Lorch (85)



niedziela, 7 lipca

Madagaskar - DR Konga (18.00)

Algieria - Gwinea (21.00)



poniedziałek, 8 lipca

Mali - Wybrzeże Kości Słoniowej (18.00)

Ghana - Tunezja (21.00)