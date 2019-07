Uderzył się w twarz ręką przeciwnika. Bezczelna próba nabrania sędziego

Miał zawroty głowy, przerwał konferencję. Trudne początki nowego piłkarza Realu Real Madryt... czytaj dalej » Algierczycy awansowali do półfinału po konkursie rzutów karnych (po 120 minutach gry było 1:1).

Po czwartkowym meczu sporo dyskusji wywołało zachowanie 24-letniego obrońcy Stade Rennais, który upatrzył sobie Wilfrieda Zahę i dążył do tego, żeby najlepszy zawodnik zespołu WKS wyleciał z boiska.

Od początku prowokował

Bensebaini prowokował przeciwnika od początku meczu. W 29. minucie między zawodnikami doszło do przepychanki, po której obaj dostali żółte kartki. Potem, gdy rywale wykonywali rzut z autu, Algierczyk stojący za plecami napastnika WKS chwycił go za rękę, a potem uderzył się nią w twarz.

Po wszystkim oczywiście upadł i domagał się, żeby sędzia Zahę ukarał. Plan się nie powiódł, arbiter nabrać się nie dał. Bensebaini oddalił się z miejsca zdarzenia, bojąc się że sam dostanie kartkę. Niestety upiekło się mu.



Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019pic.twitter.com/z7BZ0aODIv — African Football Report (@AfricaFooty) 11 lipca 2019

Bensebaini może spokojnie szykować się na półfinałowe starcie z Nigerią. Awans nie przyszedł jego drużynie łatwo. Prowadzenie objęła w 20. minucie, kiedy na listę strzelców wpisał się Sofiane Feghouli. W 62. błąd defensywy Lisów Pustyni wykorzystał Jonathan Kodjia, doprowadzając do wyrównania. Był to pierwszy gol stracony przez Algierię w tej edycji PNA.



W konkursie jedenastek zawiedli dwaj spośród najbardziej doświadczonych piłkarzy w obecnej kadrze WKS - 30-letni Wilfried Bony i o cztery lata starszy Serey Die. W ekipie rywali pomylił się tylko Youcef Belaili.

Pary półfinałowe PNA

niedziela, 14 lipca

Senegal - Tunezja (godz. 18.00)

Algieria - Nigeria (21.00)



środa, 17 lipca

mecz o 3. miejsce (21.00)



piątek, 19 lipca

finał (21.00)