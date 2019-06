Nigeria już spokojna. Jako pierwsza ma awans

Nigeria zapewniła sobie awans do 1/8 finału Pucharu Narodów Afryki

O zwycięstwie w Aleksandrii Nigeryjczyków, trzykrotnych triumfatorów PNA (1980, 1994, 2013), zdecydowało trafienie w 73. minucie głową - po dośrodkowaniu z rzutu rożnego - obrońcy Kennetha Omeruo.



W zespole Gwinei wystąpił m.in. Naby Keita, który niedawno triumfował z Liverpoolem w Lidze Mistrzów.



"Nieodpowiednie i agresywne" wiadomości do modelki. Egipt wyrzucił piłkarza z reprezentacji Skandal... czytaj dalej » Inny mecz tej grupy, Madagaskar - Burundi, zostanie rozegrany w czwartek.

Finał Kairze

Po dwóch kolejkach Nigeria ma komplet punktów (wcześniej 1:0 z Burundi) i jest pierwszą drużyną tegorocznego turnieju, która wywalczyła awans do 1/8 finału. Gwinea pozostała z jednym punktem.



W środowym spotkaniu grupy A Uganda zremisowała w Kairze z Zimbabwe 1:1 (wynik został ustalony już do przerwy), a wieczorem gospodarz Egipt podejmuje Demokratyczną Republikę Konga.



W Pucharze Narodów Afryki po raz pierwszy startują 24 zespoły podzielone na sześć grup po cztery. Do 1/8 finału awansują po dwie najlepsze drużyny z każdej z grup oraz cztery z trzecich lokat. Faza grupowa zakończy się 2 lipca, a finał zaplanowano na 19 lipca w Kairze.



Wyniki:



grupa A (Kair)



środa, 26 czerwca

Uganda - Zimbabwe 1:1 (1:1)

Egipt - Demokratyczna Republika Konga (godz. 22.00)



M Z R P Bramki Pkt

1. Uganda 2 1 1 0 3-1 4

2. Egipt 1 1 0 0 1-0 3

3. Zimbabwe 2 0 1 1 1-2 1

4. Dem. Rep. Konga 1 0 0 1 0-2 0



grupa B (Aleksandria)



środa, 26 czerwca

Nigeria - Gwinea 1:0 (0:0)



czwartek, 27 czerwca

Madagaskar - Burundi (godz. 16.30)



M Z R P Bramki Pkt

1. Nigeria 2 2 0 0 2-0 6

2. Madagaskar 1 0 1 0 2-2 1

3. Gwinea 2 0 1 1 2-3 1

4. Burundi 1 0 0 1 0-1 0