"Nieodpowiednie i agresywne" wiadomości do modelki. Egipt wyrzucił piłkarza z reprezentacji

Córka Salaha skradła show na Anfield. Kibice docenili jej gola To był uroczy... czytaj dalej » Egipt dobrze rozpoczął turniej, pokonując 1:0 Zimbabwe, a sam Warda rozegrał 19 minut. Już wiadomo, że kolejnych występów nie zaliczy.

Stawał się agresywny

Warda został oskarżony przez brytyjsko-egipską modelkę Merhan Keller o molestowanie seksualne. Kobieta umieściła na Twitterze zapis "nieodpowiednich i agresywnych" wiadomości, które piłkarz do niej wysyłał. Opublikowała również korespondencję, którą prowadził z innymi kobietami. W momencie odrzucenia, Warda stawał się agresywny.

Wpis Keller został już usunięty z sieci, ale zawodnikowi i tak się nie upiekło.

Dyscyplinarne usunięcie

Sprawie przyjrzała się egipska federacja piłkarska i Warda został w środę wyrzucony z reprezentacji. Prezes Hany Abo Rida wytłumaczył, że "decyzja została skonsultowana z personelem technicznym i administracyjnym kadry i podjęta, by zachować dyscyplinę i skupienie w drużynie".

To kolejne problemy 25-letniego piłkarza greckiego PAOK-u, który obecnie gra na wypożyczeniu w Atromitosie. Do egipskiego prokuratora generalnego już wcześniej wpłynęło oskarżenie o nękanie innej modelki.

Skład Egiptu został zatem okrojony do 22 piłkarzy i to nie zmieni się już do końca PNA. W środę gospodarze w drugiej kolejce fazy grupowej zmierzą się z reprezentacją Demokratycznej Republiki Konga.