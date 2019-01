Atletico Madryt zaskoczone. Odpadło z Pucharu Króla

W pierwszym meczu było 1:1, co oznaczało, że gospodarzom do awansu wystarczało zwycięstwo, bądź bezbramkowy remis. Piłkarze Atletico nie zamierzali długo czekać i przystąpili do ataków.

W 12. minucie Diego Godin dalekim prostopadłym podaniem z linii obrony uruchomił Nikolę Kalinicia i po chwili Chorwat dał prowadzenie gospodarzm. To drugie trafienie rosłego napastnika w tej edycji Copa del Rey. Madrytczycy chcieli pójść za ciosem. Sporo zamieszania pod bramką rywali stwarzał Angel Correa, ale był nieskuteczny.

To, co nie udało się Argentyńczykowi, zrobił jeszcze przed przerwą gracz gości Valery Fernandez. 19-letni pomocnik znakomicie przyjął piłkę na klatkę piersiową i uderzając z woleja nie dał szans Antonio Adanowi. Piłkarze Eusebio Sacristana zaskoczyli faworyta po raz kolejny po zmianie stron. Z rzutu wolnego dośrodkował Aleix Garcia, a precyzyjną główką popisał się Cristhian Stuani. Była 59. minuta.

Gospodarze potrzebowali dwóch bramek, dlatego trener Simeone wprowadził na boisko "talizman", czyli Antoine’a Griezmanna. Francuz był zamieszany w akcję bramkową, gdy do remisu doprowadził Correa.

Atletico zostało pół godziny na objęcie prowadzenia, które dawało awans. Udało się. Griezmann wykorzystał podanie rodaka Thomasa Lemara i z ostrego kąta dał upragnionego gola.

Gdy wydawało się, że Atletico nic złego się już nie stanie, na dwie minuty przed końcem szybką akcję golem na 3:3 zakończył Seydou Doumbia. Ostatecznie to Girona wywalczyła awans do ćwierćfinału Copa del Rey.

Atletico Madryt - Girona 3:3 (1:1)

Bramki: Kalinić (12.), Correa (66.), Griezmann (84.) - Fernandez (37.), Stuani (59.), Doumbia (88.)

Pierwszy mecz: 1:1

Awans: Girona