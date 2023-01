Królewski powrót Realu w krajowym pucharze

Zobacz, co wydarzyło się podczas meczu Real Madryt - Inter Mediolan.

Ostatnie tygodnie nie są dla Realu udane. W 2023 roku podopieczni Carlo Ancelottiego zdążyli już przegrać ligowe spotkanie z Villarrealem właśnie (1:2), a także prestiżowe starcie z Barceloną w finale Superpucharu Hiszpanii (1:3).

O ile na rewanż z ekipą Dumy Katalonii przyjdzie czekać Królewskim do marca, o tyle gracze z Madrytu szybko otrzymali okazję do rehabilitacji przeciwko drużynie Żółtej Łodzi Podwodnej.

I rozpoczęli ten mecz w najgorszy możliwy sposób, bo już w czwartej minucie piłkę przejął Gerard Moreno, zagrał do Etienne'a Capoue, a Francuz mocnym uderzeniem na dalszy słupek zaskoczył Thibaut Courtoisa.

W kolejnych minutach Real miał swoje szanse na wyrównanie, lecz bardziej skuteczni byli gospodarze, którzy w 42. minucie przeprowadzili znakomitą, koronkową akcję, którą na gola zamienił Samuel Chukwueze.

Z przebiegu pierwszych 45 minut wydawało się, że nic nie wskazuje na to, aby to królewski zespół miał z tej dwójki awansować. Całe, ponadczasowe piękno sportu polega jednak na tym, że jest tak nieprzewidywalny. Carlo Ancelotti po 10 minutach drugiej połowy dokonał dwóch zamian, wprowadzając Daniego Ceballosa i Marco Asensio. Efekt? Już po minucie ten pierwszy asystował przy trafieniu kontaktowym Viniciusa Juniora.

W międzyczasie gola wyrównującego strzelił Eder Militao i zabawa zaczęła się na nowo, lecz ostatecznie to znów przede wszystkim rezerwowi Realu zrobili różnicę. Kilka minut przed końcem Asensio poszukał wycofującym podaniem Ceballosa, ten nabiegł na piłkę, uderzył z pasówki i dosyć sensacyjnie - zważywszy na wynik do przerwy - wprowadził madrycką ekipę do ćwierćfinału. Charakteru mistrza nie można nigdy lekceważyć.

Villarreal - Real Madryt 2:3

Bramki: Etienne Capoue (4.), Samuel Chukwueze (42.) - Vinicus Junior (57.), Eder Militao (69.), Dani Ceballos (86.)