Barcelona jak u siebie w domu. "Władcy Bernabeu", "Suarez w trybie killera"

W pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Króla na Camp Nou padł remis 1:1. W rewanżu na Santiago Bernabeu Blaugrana wygrała 3:0, a kluczowym zawodnikiem gości okazał się Luis Suarez, który zdobył dwie bramki.

Suarez wpisał się na listę strzelców w 50. oraz w 73. minucie. Tę drugą bramkę zdobył z rzutu karnego, który zresztą sam wypracował - był faulowany przez brazylijskiego pomocnika Królewskich Casemiro.

Urugwajczyk odegrał także ważną rolę przy golu samobójczym Raphaela Varane'a w 69. minucie. Gdyby Francuz nie przeciął dośrodkowania z prawego skrzydła, kierując piłkę do własnej bramki, prawdopodobnie posłałby ją tam sam Suarez. Barcelona w finale Pucharu Hiszpanii. Upokorzyła Real na jego stadionie FC Barcelona... czytaj dalej »

"Dwa uderzenia, trzy gole"

Real nie był tego dnia tak słaby, jak wskazuje wynik, ale rażąco nieskuteczny w ataku był 18-letni Brazylijczyk Vinicius Junior. Młody napastnik, który jeszcze na początku sezonu grał w rezerwach madryckiego zespołu, w kilku bardzo dogodnych sytuacjach oddawał niecelne strzały.

"Różnica między marnowaniem a niemarnowaniem" - tytuł okładki dziennika "Marca" najlepiej obrazuje to, co działo się w środę wieczorem na Santiago Bernabeu.

Z kolei "AS" relację z meczu zatytułował "Vinicius gra, Suarez strzela". Dziennik odnotowuje, że wysokie i zaskakujące zwycięstwo gości przyszło w ciągu zaledwie 23 minut drugiej części spotkania. Gazeta nie uważa środowego wyniku za sprawiedliwy. "Barcelona oddała dwa celne uderzenia na bramkę i skończyła mecz z trzema golami".

Stołeczny dziennik wskazuje na słabą postawę defensywy Realu. Odnotowuje też, że do słabszego występu stołecznych graczy mogły przyczynić się ostatnie niesnaski w szatni Królewskich. Real Madryt - Barcelona 0:3 w Pucharze Króla (Relacja) Wielka wygrana... czytaj dalej »

"Niszczycielska" Barcelona

Większość hiszpańskich mediów za bohatera rewanżowego spotkania na Santiago Bernabeu uznaje Suareza. Dziennik "Marca" przypomniał o słabej skuteczności Królewskich, odnotowując, że po odejściu Cristiano Ronaldo żaden zawodnik Realu nie stał się godnym następcą Portugalczyka.

"Real zaprzepaścił kilka doskonałych okazji do zdobycia bramki. To niewiele tymczasem co miał do wykorzystania Suarez wpadło do bramki Królewskich" - podsumowała środowy mecz "Marca", nazywając ekipę gości zespołem "bez miłosierdzia", a o Urugwajczyku pisze, że "rozstrzygnął mecz w trybie killera". Inny kataloński dziennik "L'Esportiu" określił Barcelonę jako "niszczycielską".

"Zabójczy finał" - to z kolei tytuł "Mundo Deportivo". "Kluczowa była moc w ataku, choć sama gra była kiepska" - przyznają dziennikarze. Z kolei kataloński "Sport" pisze, że "Real znowu został upokorzony". Katalończycy od kilku lat czują się na stadionie w Madrycie jak u siebie w domu. W ostatnich dziesięciu latach wygrywali dziewięć razy, a Królewscy tylko cztery. Trzy razy padł remis. "Władcy Bernabeu" - piszą dziennikarze i przypominają, że Barcelona po raz szósty z rzędu zagra w finale Pucharu Króla.

Źródło: "Marca", "Sport", "AS" Barcelona była bezlitosna

Kosztowny klasyk

Rozgłośnia Cadena Ser odnotowuje, że zacięte starcie z pierwszego meczu na Camp Nou wzmogło zainteresowanie biletami na środowy rewanż półfinału Pucharu Króla. Rozgłośnia określiła oferowane kibicom ceny biletów jako "astronomiczne".

Według hiszpańskiego radia władze Realu zatwierdziły wartość wejściówki na środowy mecz na poziomie między 75 a 265 euro. Rozgłośnia przypomniała, że zazwyczaj najtańszy bilet na Camp Nou oscyluje na poziomie 45 euro. Odnotowała, że w sektorze dla VIP cena biletu sięgała 800 euro.

Kolejna odsłona El Clasico w sobotę o 20.45. Areną ligowego spotkania będzie ponownie stołeczny stadion Santiago Bernabeu.