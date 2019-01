Wrócił Messi i załatwił sprawę. Barcelona i tak może nie zagrać w ćwierćfinale

Barcelona pokonała Inter Mediolan 2:0 w meczu na szczycie grupy B Ligi Mistrzów. Ze względu na kontuzję Lionela Messiego Blaugrana musiała radzić sobie bez niego. Jak się okazuje istnieje życie bez Argentyńczyka, co jest dobrym prognostykiem przed niedzielnym El Clasico.

Frenkie de Jong oraz Matthijs de Ligt to obecnie najgorętsze nazwiska w holenderskiej piłce. O wielce utalentowanych piłkarzy Ajaksu walczy cała Europa. Klub z Amsterdamu nie zamierza jednak sprzedawać ich za bezcen. W negocjacjach bierze udział wiele klubów, ale ostatnio kosmiczną ofertę złożyła Barcelona. "Duma Katalonii" ponoć zaoferowała 140 milionów za De Jonga i De Ligta.

Tydzień temu trener Ernesto Valverde przekombinował. W podstawowej jedenastce postawił na graczy zwykle rezerwowych lub - jak Brandariz - występujących w rezerwach. Efekt był taki, że Levante wygrało 2:1, a mogło i powinno wyżej.

W czwartek mistrzowie Hiszpanii znów nie wybiegli w optymalnym składzie, ale na murawie zameldował się Leo Messi. To wystarczyło, by obraz gry wyglądał zupełnie inaczej.

Dwa razy w minutę

Władze FC Barcelona nie chcą zmian. "Valverde jest cały czas nietykalny" - Ernesto... czytaj dalej » Blaugrana szturm na bramkę rywali rozpoczęła po 20 minutach. Levante początkowo dobrze i szczęśliwie się broniło, ale kiedy już pękło, gospodarze trafili do siatki dwa razy w ciągu minuty. Cała w tym zasługa Messiego i Ousmane'a Dembele. Pierwszy dwukrotnie dogrywał, drugi kończył akcje i losy awansu były praktycznie rozstrzygnięte.

W drugiej części swoje trafienie dorzucił jeszcze Argentyńczyk. Lider Barcelony zdobył tym samym 49. w karierze bramkę w Pucharze Króla i zrównał się pod tym względem z rekordzistą Ladislao Kubalą.

Mogą zostać wykluczeni

Barcelona nie miała problemów z wywalczeniem awansu na boisku, ale nie wiadomo, czy wystąpi w kolejnej fazie. Jak napisał dziennik "El Mundo", w pierwszym meczu z Levante wystąpił nieuprawniony zawodnik - 19-letni Brandariz, który był zawieszony za żółte kartki otrzymane w meczach drugiej drużyny.



Rywale nie złożyli na czas skargi, ale w przeszłości zdarzało się, że hiszpańska federacja rozpatrywała wnioski po upłynięciu terminu.

Źródło: PAP/EPA/JOAN MONFORT Messi ustalił wynik meczu



Barcelona, która o sprawie dowiedziała się z mediów, wierzy, że uniknie ewentualnego wykluczenia z rozgrywek. Jej zdaniem, występ zawodnika w Pucharze Króla był zgodny z przepisami.



Decyzja może zapaść jeszcze przed zaplanowanym na piątek losowaniem par 1/4 finału.

Co ciekawe, w 2015 roku podobna sytuacja spotkała Real Madryt. W meczu pucharowym Królewscy grali z Cadiz. Na boisku pojawił się nieuprawniony do gry Denis Czeryszew, który sezon wcześniej występował w Villarreal. W ekipie Żółtej Łodzi Podwodnej zanotował trzy żółte kartki w Pucharze Króla i miał pauzować w kolejnym spotkaniu w tych rozgrywkach. Gapiostwo Realu kosztowało go wykluczenie z rozgrywek.