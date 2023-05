Kibice Ajaksu zostawili "pamiątki" po finale w Rotterdamie. "Przeżyłam szok"

Amsterdamczycy, którzy w półfinale wyeliminowali Feyenoord, o tytuł rywalizowali w Rotterdamie z PSV Eindhoven. Do przerwy prowadzili po samobójczym trafieniu Jarrada Branthwaite'a, ale w drugiej połowie na 1:1 bramkę zdobył Thorgan Hazard.

Więcej goli do końca regulaminowego czasu gry i dogrywki już nie padło. O tym, kto zdobędzie Puchar Holandii, zdecydował konkurs rzutów karnych. Jedenastki nieco lepiej wykonywali piłkarze z Eindhoven, zwyciężając 3:2.

Źródło: Getty Images PSV triumfowało w Rotterdamie

"Było dużo sprzątania"

Po meczu więcej niż o wygranej zespołu Ruuda van Nistelrooya, pisze się jednak o dużych zniszczeniach stadionu w Rotterdamie dokonanych przez ultrasów Ajaksu. W mediach społecznościowych pojawiło się sporo zdjęć.

Widać na nich nie tylko zniszczone krzesełka na trybunach, ale również duże szkody w toaletach. M.in. zepsute umywalki, połamane muszle klozetowe, a nawet przewrócony sedes. Na płytkach w toalecie fani Ajaksu zostawili - jak donosi dziennik "De Telegraaf" - pamiątki w postaci "naklejek oraz obrzydliwych tekstów".



How ajax fans left De Kuip (stadium of Feyenoord) after their cup-final loss against PSV earlier today pic.twitter.com/wAmlohbnYu — (@thecasualultra) April 30, 2023





Dyrektorka stadionu Lilian de Leeuw jest wstrząśnięta zniszczeniami, które zastała.

- Po raz pierwszy jako dyrektor miałam okazję zobaczyć, jak wygląda wizyta kibiców Ajaksu i PSV na De Kuip podczas finału pucharu. Chociaż nie jestem naiwna i zostałam wcześniej ostrzeżona przed zniszczeniami, to i tak przeżyłam szok, gdy później zobaczyłam je na własne oczy. Było dużo sprzątania - podkreśliła.



@ESPNnl@KNVB echt het publiek heeft zich voorbeeldig gedragen? Spreekkoren, vuurwerk, gesloopte toiletten en andere dingen. Lekker publiek complimenten geven! Had Feyenoord moeten zijn dit! Schande! #bekerfinale#ajapsvpic.twitter.com/m6VQ28eQPY — YoggieNL (@YoggieNL) April 30, 2023





Co ciekawe, w zeszłym roku po finale krajowego pucharu - także pomiędzy Ajaksem a PSV w Rotterdamie - doszło do podobnych zdarzeń. Wówczas holenderska federacja piłkarska (KNVB) zrekompensowała stadionowe straty władzom Feyenoordu w postaci 20 tysięcy euro.

Nie wiadomo jeszcze, ile w tym roku będzie kosztować szybkie naprawienie szkód. Jak donosi holenderski dziennik, "w najbliższych dniach zostanie sporządzona inwentaryzacja, po której KNVB oszacuje pierwsze straty". Klub z Rotterdamu liczy, że otrzyma jeszcze większe odszkodowanie.