Skandal w trakcie meczu, piłkarz trafiony zapalniczką. Policja zatrzymała ponad 20 osób

Wszystko zaczęło się po godzinie gry. Najpierw starli się Feyenoordu i Ajaksu, doszło do przepychanki. Na reakcję kibiców nie trzeba było długo czekać - zaczęli rzucać na murawę m.in. plastikowe kubki i ostre przedmioty, a najbardziej ucierpiał pomocnik ekipy z Amsterdamu Klaassen, który wcześniej strzelił gola dla gości. Został trafiony zapalniczką, zalał się krwią, a sędzia przerwał mecz.



Choć obie drużyny wróciły na boisko, to Klaassen po chwili poprosił o zmianę, gdyż czuł "pulsowanie w głowie", jak cytują go holenderskie media. Ajax wygrał 2:1 i awansował do finału Pucharu Holandii. Po spotkaniu piłkarza przeprosił m.in. dyrektor generalny Feyenoordu, zaznaczając, że "boisko jest święte, a gracze na nim zawsze muszą czuć się bezpiecznie".



Następnie do akcji wkroczyła policja, która jeszcze w trakcie spotkania miała ręce pełne roboty.

Podejrzany zatrzymany

Mbappe uderza w swój klub. "To nie jest Kylian Saint-Germain" Burza na linii... czytaj dalej » Zatrzymano m.in. kilka osób odpowiedzialnych za wrzucenie rac na murawę. Łącznie aresztowano 23 osoby, a powody są różne: posiadanie i używanie środków pirotechnicznych, napaść, ale także atak na tle rasistowskim. Ponadto policja zajmie się antysemickimi hasłami, które wykrzykiwali niektórzy z kibiców Feyenoordu przed meczem.



Zatrzymano również mężczyznę podejrzanego o atak na Klaassena, aczkolwiek zdaniem policji nie jest to osoba, którą ludzie wskazują jako głównego winowajcę w mediach społecznościowych. Do tej pory nie potwierdzono, czy zatrzymany trafił w głowę piłkarza zapalniczką, ale pozostaje w areszcie, gdyż "rzucił przedmiotem z trybun", co potwierdził klub z Rotterdamu.



- To prawda. Na trybunach namierzyli go stewardzi, a następnie trafił w ręce policji i w kajdankach opuścił stadion. Mężczyzna pozostaje w areszcie i to prokuratura zdecyduje, czy stanie przed sądem - powiedziała rzeczniczka prasowa klubu.

W finale Ajax zmierzy się z PSV Eindhoven, które dzień wcześniej pokonało na wyjeździe Spakenburg 2:1.