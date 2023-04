Przerwany mecz po skandalu. Piłkarz Ajaksu zalał się krwią

Do zdarzenia doszło w 63. minucie. Między zawodnikami obu zespołów doszło, nie po raz pierwszy w tym meczu, do scysji. Zaczęły się przepychanki, które rozsierdziły miejscowych krewkich kibiców. Zaczęli oni rzucać na murawę a to plastikowe kubki, a to ostre przedmioty. Ich ofiarą padł Klaassen, który 12 minut wcześniej strzelił gola dającego prowadzenie Ajaksowi 2:1. Holenderski pomocnik został trafiony zapalniczką w tył głowy i zalał się krwią.



Schandalig: de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt nadat Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. pic.twitter.com/4Lp4hSlJQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

30-latek natychmiast złapał się za głowę i wymownym gestem pokazał, co myśli o tym zachowaniu pseudokibica. Sędzia przerwał mecz i wysłał obie drużyny do szatni. Istniało ryzyko, że Ajax otrzyma zwycięstwo walkowerem.

Piłkarze z Amsterdamu zdecydowali się wrócić na boisko - choć mogli zostać w szatni. Wrócił również Klaassen, choć cztery minuty po wznowieniu gry nie był w stanie grać - zastąpił go Brian Brobbey.

- Czułem pulsowanie w głowie. W takich sytuacjach kontynuowanie gry nie ma większego sensu - relacjonował po meczu.

Opowiedział też, jak z jego perspektywy wyglądało zdarzenie z zapalniczką. - Kiedy tu gramy, zawsze mecze są szalone. Ale czegoś takiego się nie spodziewaliśmy. W pewnym momencie poczułem coś twardego na głowie, zaczęło mnie boleć, poczułem złość. Dopiero wtedy któryś z zawodników Feyenoordu zwrócił mi uwagę, że dość mocno krwawię. Nie chciałem uciekać. Wtedy kibice cię mają, nie pozwolę na to - wyznał w ESPN.

Jego drużyna utrzymała prowadzenie do końca meczu i awansowała do finału Pucharu Holandii (do 68. minuty w zespole Feyenoordu grał Sebastian Szymański). Zrewanżowała się również ekipie z Rotterdamu za marcową porażkę w lidze (u siebie 2:3).

Związek potępia, Feyenoord przeprasza

Po spotkaniu więcej niż o wyniku mówi się oczywiście o skandalicznym zachowaniu, które potępił holenderski związek. "Dzieje się tak pomimo środków ostrożności, tj. siatki w różnych miejscach stadionu. Jeśli nie przychodzisz na stadion dla futbolu, ale dla zamieszek, to trzymaj się z daleka: piłka nożna, kluby, prawdziwi kibice i piłkarze mają się lepiej bez ciebie. Naturalnie prowadzone jest dochodzenie w sprawie tych wydarzeń, a wspólnym celem jest ukaranie winnych" - napisano w specjalnym oświadczeniu.



Statement KNVB over Feyenoord - Ajaxhttps://t.co/OfYxMEFI21 — KNVB (@KNVB) April 5, 2023

Klaassena w imieniu Feyenoordu przeprosił po meczu dyrektor generalny klubu z Rotterdamu Dennis te Kloese. - Boisko jest święte, gracze na nim zawsze muszą czuć się bezpiecznie. Wiemy, że atmosfera poza murawą może być inna, ale to nigdy nie powinno odbywać się kosztem zawodnika - podkreślił.

- Zachowaliśmy koncentrację, dyscyplinę i jesteśmy w finale. To jest najważniejsze. Niech inni zbadają, co dokładnie wydarzyło się na stadionie, to nie zależy od nas - ocenił po meczu trener amsterdamczyków John Heitinga. - Nie tylko piłkarze chcieli kontynuować grę, nawet cały nasz sztab, kierownictwo. Cały dzień czułem, że wygramy - podkreślił.

W finale jego Ajax zmierzy się z PSV Eindhoven, które dzień wcześniej pokonało na wyjeździe Spakenburg 2:1.