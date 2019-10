Rasistowski skandal w Pucharze Anglii, piłkarze zeszli z boiska. "Bardzo niepokojąca sytuacja"

- Temat jest bardziej skomplikowany z racji tego, że mamy internet - ocenił w "Faktach o Świecie" TVN 24 BiS prawnik Maciej Ślusarek, mówiąc o problemie rasizmu stadionowego. - Kiedy pojawił się internet, (...) to przyniósł również upadek standardów debaty publicznej - dodał Maciej Ślusarek. - Ta nienawiść, o której mówimy, zawsze była. Ludzie zawsze gdzieś próbowali daj jej upust. Zawsze takie zgromadzenia publiczne były do tego dobrą okazją - stwierdziła z kolei psycholog Maria Rotkiel, drugi gość programu.

Nowy pomysł Chelsea na walkę ze stadionowym rasizmem. Zamiast nakładać kolejne kary londyński klub zamierza wysyłać kibiców na wycieczki do obozu zagłady Auschwitz-Birkenau. Jak informują angielskie media - na ten pomysł wpadł miliarder Roman Abramowicz, który od 15 lat jest właścicielem Chelsea. Do wznoszenia antysemickich okrzyków podczas meczów jego drużyny dochodziło wielokrotnie.

Zamieszanie na Coles Park rozpoczęło się tuż przed rzutem karnym dla Yeovil. Pajetat został trafiony przedmiotem rzuconym z sektora przyjezdnych. Po dłuższej przerwie jedenastkę na gola zamienił Rhys Murphy. Była to ostatnia akcja meczu.

"Niepokojąca sytuacja"

Po straconej bramce, gospodarze zeszli z boiska. Po 35 minutach oficjalnie ogłoszono, że urodzony w Kamerunie Pajetat był obrażany przez kibiców Yeovil na tle rasowym. Bramkarza również opluto.

Małpich okrzyków nie słyszał. Podał się do dymisji Szalony tydzień... czytaj dalej » - Jeśli zostaniemy ukarani za to, że zeszliśmy z boiska, nie będzie to miało dla mnie żadnego znaczenia. To była bardzo niepokojąca sytuacja – powiedział po spotkaniu menedżer Haringey Borough Tom Loizou.

- Podjąłem taką decyzję, ale nie chciałbym, żeby odbiło się to na drużynie Yeovil. Piłkarze i menedżer, w przeciwieństwie do kibiców, pokazali klasę. Zespół próbował uspokoić swoich fanów, zrobili co mogli i również nas wspierali. Powiedzieli: jeśli wy schodzicie, to my też – dodał Loizou.

Pajetat nie był jedynym celem. Na tle rasistowskim obrażano również obrońcę gospodarzy Coby’ego Rowe’a.

- Nie było możliwości, bym pozwolił moim graczom kontynuować grę – mówił Loizou.

W oficjalnym komunikacie do skandalicznego zachowania kibiców odniósł się klub z Yeovil. "Nie akceptujemy rasizmu i dyskryminacji w żadnej formie . Będziemy współpracować w tej sprawie z odpowiednimi służbami oraz z naszymi przyjaciółmi z Haringey" - napisano.



The players of both sides return to the pitch as a show of solidarity. #YTFCpic.twitter.com/yAlV44MYrf — Yeovil Town FC (@YTFC) October 19, 2019





Kolejny skandal

Wydarzenia na Coles Park miały miejsce zaledwie cztery dni po tym, jak do podobnego skandalu doszło na meczu eliminacji do Euro 2020, w którym Bułgaria podejmowała Anglię. Spotkanie było dwukrotnie przerywane z powodu zachowania miejscowych kibiców, którzy pod adresem angielskich piłkarzy wydawali m.in. odgłosy naśladujące małpy.